昂船洲軍營今開放　港爸稱可提早培養兒子國民教育　內地客讚宏偉

解放軍駐香港部隊今日（20日）開放昂船洲軍營予市民參觀，場內安排軍樂隊列表演，刺殺操表演，獵人戰鬥等。不少來自香港及內地的市民參觀開放日，有港爸帶同兒子參觀，稱開放日提早培養小朋友國民教育。開放日設兩艘大型軍艦，有內地小朋登艦後大讚非常宏偉壯觀，「很威武的感覺」。



解放軍駐香港部隊今日（20日）開放軍營予市民參觀。（湯致遠攝）

解放軍駐香港部隊今日（20日）開放軍營予市民參觀。（湯致遠攝）

昂船洲軍營開放日一連兩日舉行，吸引不少來自香港及內地的市民參觀。大約9時，門口出現排隊人潮，有巿民特意提早前來排隊。馮先生一家三口今早7時起床，由東涌前往昂船洲軍營。他帶同兒子Eric到打卡區與軍艦和軍人一同合照，他指，參與活動可以讓兒子提早培養國民教育，了解有關「十五五」規劃的知識。Eric表示，「見到啲軍艦覺得好開心」。

設軍人表演、道具體驗區 有小朋友指明白軍人辛酸

開放日設有不同攤位，其中道具體驗區可讓市民一試舉起軍人平日使用的槍械，亦可以戴上頭盔和穿上裝甲衣服。由九龍前來昂船洲的徐同學體驗軍人裝束，戴上頭盔後的她形容，「好重，好辛苦，原來平時軍人着住咁重嘅衫，比起我哋係咁辛苦」。她指，非常期待開放日舉行的各式各樣表演，例如升旗儀式等等。

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內地客讚軍艦宏偉莊觀 加深兒子對軍事科技興趣

除了攤位，開放日設兩艘大型軍艦，讓市民可以登艦欣賞內部環境。內地旅客周先生和兒子一同登艦，二人在艦上可觀看不同設備，如干預器、發射器和主炮等。其子表示，艦艇內非常宏偉壯觀，「很威武的感覺」。

周先生指，平日與小朋友分享回歸時解放軍進駐香港的過程，令小孩對軍事科技深感興趣。他指，今早7時起床，從深圳乘搭高鐵參與開放日，實地體驗軍人的生活，接觸軍人的裝備和欣賞表演。

設獵人戰鬥表演 軍人使用真槍、投放煙霧彈

大約早上10時起，開放日在大草地上舉行升旗儀式、刺殺操、獵人戰鬥等。其中獵人戰鬥表演中，軍人需要跨越火圈，在團隊的協作下，爬上約5米高牆。軍人在表演期間，亦使用真槍，投放煙霧彈，模擬營救人質等等，市民反應熱烈。