解放軍駐港部隊完成第27批軍官輪換　新田軍營辦歡送儀式

解放軍駐港部隊完成香港回歸以來第27批軍官輪換， 部份陸海空軍官於2025年12月31日離開香港，返回內地部隊工作。駐港部隊在新田軍營同日舉行歡送儀式。據了解，從全軍選調到駐港部隊工作的軍官已於近日抵達香港，並接替換出軍官履行防務職責。



圖為2025年12月31日，解放軍駐港部隊部份陸海空軍官圓滿完成香港防務任務，離開香港，返回內地部隊工作。（央視新聞截圖）

解放軍駐港部隊表示，根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》（《駐軍法》）規定，經中央軍委批准，圓滿完成香港防務任務的駐香港部隊部份陸海空軍官，於2025年12月31日離開香港返回內地部隊工作。

約上午9時40分，駐港部隊在新田軍營隆重舉行歡送儀式為戰友們送行。這批軍官是從全軍選調到駐港部隊工作，在港期間他們堅決貫徹黨中央、中央軍委和習主席決策部署，認真落實「一國兩制」方針和香港特別行政區《基本法》、《駐軍法》，出色完成了以履行防務為中心的各項任務，展示官兵威武文明的良好形象，受到香港同胞和社會各界的高度讚譽。

