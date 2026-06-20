有片｜K11 Musea自助果昔機現曱甴　營運商致歉：將深層消毒滅蟲

水果沙冰Smoothie飲料（又稱果昔）近月在港流行，各區出現不少自助販賣機。其中位於尖沙咀K11 Musea商場內一部水果沙冰機，有市民投訴周五（19日）使用購買水果沙冰時，發現機內有曱甴出沒，當打死一隻時，赫然發現又有一隻，並拍下直擊影片放上網投訴。營運商SmoothFree今日（20日）回覆查詢指，已聯絡事主跟進，就該分店情況致上最深切、最誠摯的歉意，並會為讓顧客有不愉快的經歷負上全部責任，亦不會作任何辯解。



SmoothFree又指，今次是第一次發現有昆蟲或收到有關衛生的查詢，已即時將涉事機器暫停運作，並安排人員進行即時局部消毒清潔，同時亦已安排專責團隊在今晚商場關門後，對機器全面深層清潔消毒及滅蟲。



周五（19日）有市民在尖沙咀K11 Musea商場付費使用一部水果沙冰機時，目擊機內有曱甴出沒，而且不只一隻。（chibireirei@Threads）

周五（19日）有市民在尖沙咀K11 Musea商場付費使用一部水果沙冰機時，目擊機內有曱甴出沒，而且不只一隻。（chibireirei@Threads）

有市民在社交媒體threads發文指，周五（19日）與家人慶祝端午節後，因姪兒要夾公仔，便來到K11 Musea一間室內樂園，其後在商場看到有時下流行的水果沙冰自助販賣機，在好奇心驅使下決定購買三杯水果沙冰。

該名市民指其丈夫在機器完成第二杯沙冰時，發現有一隻曱甴在製作沙冰的範圍出沒，並已即時「KO左（咗）」，怎料在機器製作第三杯時，又看到另一隻曱甴，對此表示「懷疑佢一家大細已經喺度定居」。她又聲稱，當晚及翌日早上都曾經腹瀉，但不能確定是否有關聯。

周五（19日）有市民在尖沙咀K11 Musea商場內一部果昔機，機內有蟑螂出沒，而且不只一隻。（Threads截圖）

涉事水果沙冰機營運商SmoothFree其後在帖文留言向事主致歉，並詳盡解釋事件。該公司亦向《香港01》回覆表示，今次是第一次發現機內有昆蟲或收到有關衛生的查詢。事發當天分別於下午1時進行日常清潔，考慮到節日人流較多，因而於下午6時半進行額外檢查及清潔。對於在K11 Musea分店的情況，SmoothFree致上最深切、最誠摯的歉意，對讓顧客有不愉快的經歷負上全部責任。

SmoothFree續指，已即時將K11 Musea的涉事機器暫停運作，並安排人員進行即時局部消毒清潔，同時亦已安排專責團隊在今晚商場關門後，對機器全面深層清潔消毒及滅蟲，並在機器周圍噴灑稀釋漂白水。

營運商SmoothFree其後在帖文留言向事主致歉並解釋。（Threads截圖）

SmoothFree表示，機器每日都有專人進行例行檢查及清潔消毒，使用食品級的消毒清潔劑，徹底清洗機器，包括攪拌倉、攪拌機及刀片，並清理污水及補充新鮮水。而機器每完成一杯飲品，刀頭及所有接觸飲品的範圍，都會即時以高溫熱水進行自動清洗及消毒。污水會獨立儲存到密封水箱，避免發生交叉污染或外流，影響環境衛生。冷凍冰果杯由密封包裝直送香港，全程保持零下冷藏保鮮，全線使用純淨蒸餾水。

SmoothFree指，雖然機身所有散熱及封口位已經安裝鐵絲隔蟲網，然而，此次事件清晰地證明了現有的標準程序，並不足以應對所有潛在風險，會為此深切反省，絕不為自身的不足作任何辯解。