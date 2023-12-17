長洲客飲涼茶吐出巨曱甴　店方：邊有咁好彩？企面前飲有事我就服

長洲向來是不少遊客的熱門旅遊點，《香港01》接獲旅客Andy反映，本月初與親友一行人到長洲感受小島風情期間，在長洲泳灘附近一間小店購買茶解渴，怎料別有一番「風味」，飲用途中感覺口腔有異物，吐出來竟是一隻大約4厘米長的曱甴，拿回去跟店方對質，男店員兩度稱「不好意思」，並退回20元一支的茶錢，Andy嘆對長洲留下陰影，20元彌補不到的烙印。



涉事食店負責人李小姐回覆《香港01》查詢時說，已停售洛神花茶，稱店舖旁邊坑渠不時有曱甴，但洛神花茶是自家製，煲好隔渣攤凍入樽扭蓋，不明白為何會有曱甴，直言「我真係好唔服氣囉，如果佢企喺度飲，當堂話有事，我就好服氣，但如果兜咗個大圈，開頭賣嗰批無人話有事，剩返佢賣嗰支有事，我真係好唔服氣囉」。



食環署回覆《香港01》查詢時說，派員巡查發現該食肆衞生情況尚可，已向食肆負責人衞生教育，提醒時刻注意食物、個人及環境衞生，如發現有人違法，署方會考慮採取檢控行動。



當時由於口渴，很快便打開了其中一枝花茶飲用，之後行到附近活化重開的長洲戲院參觀，期間繼續飲用洛神花茶，惟突然感受到口腔有異物，吐出來在手上看看，發現竟然是一隻大約4厘米長的蟑螂。（事主提供相片）

長洲泳灘對開小店購洛神花茶 飲出「舌尖上的曱甴」

本身是馬來西亞華僑的事主Andy向《香港01》透露，本月初抵港逗留約一星期旅遊探親觀光，曾經多次來港的他，12月2日第一次到長洲，偕親友體驗小島悠閒氣息，又光顧多個「掃街」美食熱點，芒果糯米滋、大魚蛋都成為目標。他說，近傍晚6時許行經長洲泳灘附近一間小店「新照記茶餐小食店」，購買了小食「雞屎藤」，以及用40元購買了兩支洛神花茶，與親友分享品嚐。

Andy稱當時由於口渴，很快便打開了其中一枝洛神花茶飲用，之後行到附近活化重開的長洲戲院參觀，期間繼續飲用洛神花茶，惟突然感受到口腔有異物，一度在想是否花茶材料，但味蕾和直覺告訴他有蹺蹊，感覺「有啲嘢覺得唔係好對路」，決定吐出來在手上看看，發現竟然是一隻大約4厘米長的蟑螂，頓成「舌尖上的曱甴」，直言當時「嚇到鬆手隻曱甴跌落地」。

Andy經親友陪同下攜同涉事洛神花茶跟店方對質，展示花茶中有曱甴的相片，職員隨即稱「不好意思、不好意思」，並退回40元「茶錢」，經要求下獲贈兩枝樽裝水漱口，Andy將兩支涉事洛神花茶放在店舖桌上便離開。（事主提供相片）

食店隨即致歉退回「茶錢」 贈兩支水漱口

Andy感到憤怒，經親友陪同下攜同涉事洛神花茶跟店方對質，展示花茶中有曱甴的相片，職員隨即稱「不好意思、不好意思」，並退回40元「茶錢」，經要求下獲贈兩枝樽裝水漱口，Andy將兩支涉事洛神花茶放在店舖桌上便離開，事後接受《香港01》訪問時重提事發經過仍感覺嘔心，「點解啲涼茶有曱甴，仲要裝入樽都無發覺，實在好過份好核突囉」。

Andy獲店方贈送兩支樽裝水漱口，在洗手間簡單清潔口腔之後乘船離開長洲。（事主提供相片）

店方：邊有咁好彩？佢唔係即刻飲咗話有事喎

《香港01》致電涉事的「新照記茶餐小食店」查詢，負責人李小姐稱洛神花茶是自家製，一批大約製作十支，煲好之後攤凍入樽，不明白為何會有曱甴，「我真係好唔服氣囉，如果佢企喺度飲，當堂話有事，我就好服氣，但如果兜咗個圈先話有事，頭頭賣嗰批無人話有事，剩返佢賣嗰支有事，我真係好唔服氣囉」。她稱，食環署接獲反映後有來店舖了解衞生狀況，承認店舖旁邊坑渠很多時有曱甴，但強調入樽時如果有曱甴應該會看到，不是「盲樁樁」倒入去，煲好之後有隔渣，「無理由成批淨係賣剩嗰兩支，係剩返嗰兩支，係佢哋買就話有事，邊有咁好彩？但佢唔係即刻飲咗話有事喎，係唔知行咗去邊度」。

洛神花茶已停售 負責人：試過一次仲唔怕黑咩

對於會否是洛神花茶入樽後，至扭蓋前有曱甴誤入樽內，李小姐稱「我諗唔會啦，我哋又唔係成批幾廿支，我哋得十支」，又稱從事食店良久，無人投訴過有曱甴，「你話如果壞咗我都信，但曱甴，我真係做咗廿幾年，我真係唔係好服囉......」。至於會否加強注意衞生，她直言「試過一次仲唔怕黑咩，我唔賣啦以後」，又質疑是否有人想靠害，「會唔會有人害我哋呢，如果企喺度飲，畀我見到有曱甴，我就好服氣」。

食環署。（資料圖片）

食環署：衞生情況「尚可」 已教育負責人

《香港01》向食環署查詢曾否接獲涉事店舖食安問題投訴、食店是否領有相關合資格牌照、以及巡查時有否發現衞生問題。署方回覆說，涉事店舖領有有效小食食肆牌照，截至12月4日沒有接獲該食肆的食物投訴個案，署方曾派員巡查，發現該食肆衞生情況「尚可」，並已向食肆負責人衞生教育，提醒他們須時刻注意食物、個人及環境衞生。

署方又指，食物業處所負責人必須遵守《公眾衞生及市政條例》（第132章）及其相關附屬法例，如發現有人違反有關法例，會考慮採取檢控行動，食環署會繼續留意有關情況及採取適當行動。