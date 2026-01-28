COMEBUYTEA旺角MOKO店被投訴飲品有曱甴　食環揭食物室不潔提檢控

台式飲品店COMEBUY TEA旺角MOKO新世紀廣場分店，近日被顧客拍攝到在水吧位驚現一隻蟑螂（曱甴），昨日（28日）更有顧客聲稱購買一杯荔枝烏龍蘆薈飲品，幾近飲完時，赫然發現有一隻蟑螂，遂向食環署投訴。



食環署今（28日）回覆查詢指，今日已派員巡查事涉店鋪，其間發現店舖的食物室有不潔情況，遂根據《食物業規例》（第132X章）向有關處所負責人提出檢控。



COMEBUYTEA旺角MOKO店被投訴飲品有曱甴，食環署人員今午到場調查。(馬耀文攝)

有市民指在COMEBUY TEA旺角MOKO分店購買飲品，飲用後發現杯內有一隻蟑螂。（馬耀文攝）

顧客投訴荔枝烏龍蘆薈Q飲品有「脆脆哋」物品 吐出驚見是蟑螂

該名顧客稱，昨日下午5時許，到COMEBUYTEA旺角MOKO分店購買一杯荔枝烏龍蘆薈Q飲品，快要喝完時，突咬到一粒「脆脆哋」的不明物，吐出來查看之後，始赫然發現是一隻曱甴，大感噁心。

該顧客其後在網上發文分享買到「曱甴烏龍」的不愉快經歷，「開頭以為係啲蘆薈渣，吐出嚟點知發現係隻曱甴，即係飲到底先發現，仲要咬到，我真係冇嘢好講。」他稱欲向店舖投訴，卻無法打通電話，之後通報食環署。他說，令次事件令他蒙上陰影，稱以後不會再光顧，「發誓永遠都唔會再飲，究竟有幾污糟先會咁。」

食環署檢控負責人 並作出衞生教育

食環署指，旺角區環境衞生辦事處今日接獲查詢所涉投訴後，已隨即聯絡投訴人跟進個案。同時已派員巡查事涉店舖，其間發現店鋪的食物室有不潔情況，遂根據《食物業規例》（第132X章）向有關處所負責人提出檢控。

署方人員亦已向處所負責人作出衞生教育，提醒其須定期採取防治蟲鼠措施，並須時刻保持良好的食物、個人和環境衞生。署方指根據紀錄，過去十二個月未有接獲涉及題述店鋪的類似投訴。

有市民指在COMEBUYTEA旺角MOKO分店購買荔枝烏龍蘆薈Q飲品，飲用後發現杯內有一隻曱甴。（1xxwzz@Threads）

有關消息在網上傳開後，引起多人留言，有人更分享近日到同一間分店購買飲品時，發現該店的水吧位驚現一隻又一隻曱甴，在沖茶位旁爬來爬去，而當時正好有飲品在沖調。