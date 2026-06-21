昂船洲軍營開放　軍事迷小學生體驗手持步槍：體驗到中國嘅強大

為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐香港部隊開放昂船洲軍營讓市民參觀。場內設軍備展覽、軍樂隊列表演，亦有互動體驗區讓市民為槍械上膛、模擬射擊。今早（22日）9時，不少市民已排隊進場，有軍事迷小學生稱，今次參觀有助增加對國家的了解，形容「體驗到中國嘅強大。」



擔任展覽講解員的駐港部隊陸軍中尉仇儷諾指，不少港人喜歡今次活動中的軍備展覽，「我感覺最直觀就是小朋友們，他們的反應是很明顯的，一進到我們總序廳這邊，看到我們夢起東方四個大字時，很多人都說『哇好壯觀』。」



軍營內設器具體驗區，市民可以體驗手持步槍和手槍。（賴卓盈攝）

軍營內設器具體驗區，市民可以體驗手持步槍和手槍。（賴卓盈攝）

軍營設有軍備展覽，展出部分戰鬥機、軍艦模型。（賴卓盈攝）

黃同學指今次參觀讓他體驗到中國的強大。（楊凱力攝）

槍械體驗受歡迎

昂船洲軍營今早9時起開放，場內設多項互動體驗，其中一個最受市民歡迎的活動是槍械體驗，市民可為真實的步槍及手槍上膛，並模擬射擊，吸引數十名市民排隊。

就讀小學六年級的黃同學跟家人早上9時已經到場，首先參觀了海軍設備及槍械體驗的攤位，身為軍事迷的他形容過程十分開心。他認為場內軍備多樣，有助認識祖國及增進愛國情懷，表示「體驗到中國嘅強大。」

軍營設有軍備展覽，展出部分戰鬥機、軍艦模型。（賴卓盈攝）

軍營設有軍備展覽，展出部分戰鬥機、軍艦模型。（賴卓盈攝）

張小姐和陳小朋友說，希望參觀到在書本上見過的軍備。（楊凱力攝）

張小姐和陳小朋友說，希望參觀到在書本上見過的軍備。（楊凱力攝）

住屯門的賈同學9點到場，說「我想第一個看到這些軍備。」（楊凱力攝）

小朋友見軍艦實物感開心

張小姐及陳小朋友參觀了軍備、軍樂隊列表演等。他們指，今次到訪是為了解中國和解放軍，陳小朋友最喜歡曾在課外書中見到的軍艦，形容見到實物後非常開心。張小姐則表示，希望小朋友能透過參觀軍營，親眼見到課本書中出現的軍備，又指今次活動有助增進市民對國家的感情，更確立中國人身份。

家住屯門的小學三年級賈同學，今早9時已經到場，他解釋「因為我想第一個看到這些軍備。」他最喜歡軍備展覽中的戰鬥機，認為可增加對國家軍事的認識。

駐港部隊陸軍中尉仇儷諾指，許多小朋友參觀軍備時都很興奮，更讚「哇好壯觀。」（楊凱力攝）

駐港部隊海軍下士馮澤洋指，軍營特色包子的內餡是醃豬肉。（賴卓盈攝）

講解員引述小朋友興奮讚：「哇好壯觀」

擔任展覽講解員的駐港部隊陸軍中尉仇儷諾指，不少港人喜歡今次活動中的軍備展覽，「我感覺最直觀就是小朋友們，他們的反應是很明顯的，一進到我們總序廳這邊，看到我們夢起東方四個大字時，很多人都說『哇好壯觀』。」她表示，希望小朋友可以在參觀中學到知識，「包括對於我們一些屈辱史，還有他們以前以為是，但沒了解過的歷史有所了解。」

場內設有軍營食品品嘗區，市民可品嚐到軍營特色包子。駐港部隊海軍下士馮澤洋指，這款特色包子內餡是醃豬肉，軍人們平時放假亦會組織活動一起製作。他表示每次嚐到這款包子時都很開心，「我好鍾意山東戰友包嘅包，因為佢哋包嘅都好好味。」