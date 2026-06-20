昂船洲軍營開放　大雨無阻軍人表演刺殺操　稱「雨天當晴天」

昂船洲軍營開放日今（20日）首日開放，期間安排軍隊在大草地上表演刺殺操，獵人戰鬥等，即使間遇上大雨，仍無阻演出。駐香港部隊二級上士高斌指，軍隊裡有一個口號 —— 「黑夜當白天，雨天當晴天」，縱使天氣未如理想，但表演仍要保持最佳狀態。



表演期間遇惡劣天氣，但觀眾仍然停留原地觀賞表演。（彭紹殷攝）

駐香港部隊二級上士高斌表示，縱使遇上惡劣天氣，仍要保持最佳狀態。（彭紹殷攝）

駐香港部隊二級上士李澤表示，遇上惡劣天氣，仍要堅守「黑夜當白天，雨天當晴天」的精神。（彭紹殷攝）

軍隊一個月前準備表演

昂船洲軍營於10時在大草地舉行升旗儀式，其後由108名軍人組成的軍隊陸續為觀眾表演刺殺操，獵人戰鬥等等，表演時軍人使用真槍，投放煙霧彈。在旁圍觀的觀眾反應熱烈，拍手叫好。表演期間曾遇上大雨，但無阻軍隊表演，觀眾撐傘繼續觀賞。

駐香港部隊二級上士高斌今年已是第八次參與軍隊表演，他表示「對於觀眾風雨無阻地觀看表演，我感到非常感動」。他提到，軍隊裡有一個口號 —— 「黑夜當白天，雨天當晴天」，軍隊縱使遇上惡劣天氣仍要保持最佳狀態。

他指，在表演前一直進行為期一個月的訓練，每天傾力訓練，在訓練期間亦有模擬不同突發狀況，再進行針對性的練習。同樣為駐香港部隊二級上士李澤，今次擔任管弦樂隊長，他形容這次表演「非常震撼和宏偉」。他指，遇上惡劣天氣是無可避免，但仍無阻他們的表演。

駐香港部隊一級上士秦雙寶指，「希望香港觀眾感受到，駐港軍兵是有能力和有信心去維護香港長遠繁榮穩定」。（彭紹殷攝）

盼港人感受到駐港軍兵有能力維護港繁榮穩定

駐香港部隊一級上士秦雙寶表示，其中一項表演刺殺操，是軍隊裡日常訓練。對於今日整個表演，他希望能向觀眾展現官兵一往無前和不怕犧牲的氣勢，「希望香港觀眾感受到，駐港軍兵是有能力和有信心去維護香港長遠繁榮穩定」，他亦祝願香港「明天會越來越好」