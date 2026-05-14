商用車隧道費減半　的士客付全費　運輸署稱有宣傳牌掛車廂免爭拗

中東戰事致國際油價上漲，政府下周日（17日）起推出措施，商用車輛駛經政府收費隧道及青沙管制區的隧道費減半，為期兩個月。運輸署首席運輸主任（管理）何均衡指，商用車車主無需預先申請及登記隧道費減免，易通行會自動計算半價隧道費，車主按原先繳交隧道費的方式繳付即可。至於的士，乘客仍須付正價隧道費。何均衡指，，為避免司機及乘客有不必要誤會，運輸署會印製宣傳牌說明，已聯絡各的士商會作分發，屆時宣傳牌會掛於的士車廂前座的背後。



運輸署首席運輸主任（管理）何均衡。（資料圖片／洪芷菁攝）

大老山隧道、大欖隧道隧道費都會半價

何均衡指，即將來臨的周日0時0分開始，小巴、巴士、貨車、的士駛經劃一收費的香港仔隧道、城門隧道、獅子山隧道、沙田嶺隧道、尖山隧道及大圍隧道，隧道費會減半至4元。三條過海隧道巴士、貨車、小巴的隧道費由50元減至25元；的士由25元減到12.5元。同樣地，上述車輛駛經大老山隧道、大欖隧道的隧道費都會半價。

政府預計，全港現時有16.5萬架商用車受惠。何均衡指，商用車車主無需預先申請及登記隧道費減免，易通行會自動在戶口扣除一半的隧道費；非自動扣費的司機，其易通行應用程式顯示的金額已是半價隧道費，車主按原先繳交隧道費的方式繳付應用程式顯示的金額即可。

雖然的士司機所付的隧道費為半價，惟乘客仍須付正價隧道費。何均衡指，措施的目標是為了減輕商用車輛的營運成本，因此受惠對象是商用車司機和營辦商，的士乘客仍需繼續支付現行法例訂明的全額隧道費，以過海為例，「係要畀25蚊嘅全額隧道費」。

何均衡又指，為避免司機及乘客有不必要的誤會，運輸署會印製宣傳牌說明安排，並已聯絡各的士商會作分發，屆時宣傳牌會掛於的士車廂前座的背後。署方亦會聯絡的士車隊及平台，在他們的應用程式版面顯示有關訊息。各隧道內亦會有廣播，提醒付費安排。