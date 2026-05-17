商用車隧道費今起減半 為期兩個月 運輸署：通宵至現時運作暢順
撰文：林遠航
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中東戰事導致國際油價上漲。政府早前宣布推出措施，商用車輛駛經政府收費隧道及青沙管制區的隧道費減半，今日（17日）零時零分起生效，為期兩個月。運輸署指，系統運作至今大致暢順，整體交通亦大致正常。
運輸署署長謝詠誼凌晨視察「易通行」控制中心，聽取隧道費服務商匯報調校系統和隧道費顯示屏的工作。她感謝部門與機電工程署跨專業團隊完成所需測試，仔細、高效及暢順地實施減免措施，紓緩相關業界應對燃料費用上升的壓力。
署方又指，系統運作至今大致暢順，整體交通亦大致正常；將密切監察減免措施的實施情況。
今次臨時措施為期兩個月，直至7月16日晚上11時59分，適用於巴士、貨車、小巴和的士。的士乘客期間仍須繳付法例訂明的全額隧道費。
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