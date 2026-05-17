商用車隧道費今起減半　為期兩個月　運輸署：通宵至現時運作暢順

中東戰事導致國際油價上漲。政府早前宣布推出措施，商用車輛駛經政府收費隧道及青沙管制區的隧道費減半，今日（17日）零時零分起生效，為期兩個月。運輸署指，系統運作至今大致暢順，整體交通亦大致正常。



商用車使用政府收費隧道及青沙管制區的隧道費今日起減免一半。運輸署署長謝詠誼（右二）凌晨與運輸署助理署長／管理及輔助客運馮惠筠（右一）視察「易通行」控制中心。（政府新聞處圖片）

商用車使用政府收費隧道及青沙管制區的隧道費今日起減免一半。運輸署署長謝詠誼（右）凌晨視察「易通行」控制中心。（政府新聞處圖片）

商用車使用政府收費隧道及青沙管制區的隧道費今日起減免一半。運輸署署長謝詠誼（前排左二）凌晨與運輸署助理署長／管理及輔助客運馮惠筠（前排右二）、運輸署總工程師／智慧出行方崇傑（前排右一）視察「易通行」控制中心。（政府新聞處圖片）

運輸署署長謝詠誼凌晨視察「易通行」控制中心，聽取隧道費服務商匯報調校系統和隧道費顯示屏的工作。她感謝部門與機電工程署跨專業團隊完成所需測試，仔細、高效及暢順地實施減免措施，紓緩相關業界應對燃料費用上升的壓力。

署方又指，系統運作至今大致暢順，整體交通亦大致正常；將密切監察減免措施的實施情況。

商用車隧道費今日起減半，為期兩個月，期間的士乘客仍須繳付法例訂明的全額隧道費。運輸署已印製宣傳牌，放置在的士車廂內，提醒乘客。（運輸署 Facebook 圖片）

今次臨時措施為期兩個月，直至7月16日晚上11時59分，適用於巴士、貨車、小巴和的士。的士乘客期間仍須繳付法例訂明的全額隧道費。