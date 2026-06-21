端午長周末返港潮｜深圳灣公路撞車大擠塞　返港人潮逼爆口岸

深圳灣公路大橋今日（21日）下午2時許發生交通意外，令由深圳灣公路大橋通往深圳灣邊境管制站支路的部分行車線一度封閉，運輸署一度呼籲市民使用其他口岸出入境。不少北上市民今日回港，有人在內地社交媒體「小紅書」發文，指香港口岸交通交匯處大排長龍等車，形容「從來沒在深圳灣看過這麼多人」，要上巴士、的士起碼要排半小時。



運輸署下午5時公布，肇事現場已解封，但車龍有待消散。



深圳灣公路大橋香港口岸區，有三輛的士及一輛私家車相撞，私家車被撞至四輪朝天。（Tak Wai Chan@FB）

有返港市民指深圳灣口岸外，等上返港巴士、的士起碼要排半小時。（MYinflow@小紅書）

龍尾延至關口內。（閃避求@小紅書）

一連三日的端午節連周末假期今日（21日）結束，三日有逾百萬人次港人北上或往外地旅遊，今日是回港高峰期。

在深圳灣公路大橋香港口岸區，今日下午有三輛的士與一輛私家車意外相撞，私家車被撞至四輪朝天，而且有漏油。據報至少有四人受傷，當中有兩名的士司機分別頭流血及頸痛，另有一人四肢擦傷。

返港市民指深圳灣口岸外，返港巴士站大排長龍。（中年叛逆的奶爸@小紅書）

返港市民指深圳灣口岸外，返港巴士站大排長龍。（中年叛逆的奶爸@小紅書）

返港市民指深圳灣口岸外，返港巴士站大排長龍。（IU@小紅書）

返港市民指深圳灣口岸外，返港巴士站大排長龍。（MYinflow@小紅書）

北上市民：返港方向人龍排至關口洗手間

意外令深圳灣口岸出現大規模擠塞。有北上市民在「小紅書」發文，指在的士上塞車塞了40分鐘，「表（咪表）比我心跳還跳的快，肉痛。」在下車後發現返港方向的情況更誇張，人龍排至關口洗手間，有警察和工作人員在引導排隊和分流。

有警察在引導排隊和分流。（閃避求@小紅書）

返港市民：從來沒在深圳灣看過這麼多人、這麼熱的天真的要中暑了

有返港市民形容「從來沒在深圳灣看過這麼多人」，指等巴士、的士起碼要排半小時。另有返港市民同樣形容「真的要生氣了」，因為「b3x人生第一次遇到這麼多人」。

而且今日天氣酷熱，令排隊人士更辛苦。有返港市民指「這麼熱的天真的要中暑了，手機感覺都要熱炸了」。