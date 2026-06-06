深圳暴雨雙預警生效　深圳灣驚現水龍捲　市民直擊「吸水」場面

深圳今日（6日）上午受強對流天氣影響，全市多個區域雷雨大風及暴雨黃色預警同時生效，福田、羅湖、南山等地雨勢磅礴，風力達8級左右。更為罕見的是，深圳灣上午10時許出現水龍捲，俗稱「龍吸水」，巨型雲柱直插海面，場面震撼。



據「深圳天氣」消息，強雷雨雲團今日上午逐步靠近深圳，為西部沿海帶來6至7級短時大風。深圳市氣象台於早上8時50分，率先在羅湖、南山、福田、鹽田、寶安、光明、龍華、珠江口、深圳灣及龍崗多個街道發佈雷雨大風黃色預警，預料1至2小時內受雷雨雲團影響，陣風達8級左右，並伴隨強雷電及短時強降水。

深圳今日（6日）上午受強對流天氣影響，全市多個區域雷雨大風及暴雨黃色預警同時生效。（深圳天氣）

深圳今日（6日）上午受強對流天氣影響，全市多個區域雷雨大風及暴雨黃色預警同時生效。（深圳天氣）

深圳今日（6日）上午受強對流天氣影響，全市多個區域雷雨大風及暴雨黃色預警同時生效。（深圳天氣）

至上午10時15分，氣象台再於羅湖、福田、鹽田、龍華、南山部分區域、龍崗及坪山部分街道發佈暴雨黃色預警，預計1至2小時內將錄得30至50毫米降水，全市進入暴雨戒備狀態。當局提醒，相關區域存在山洪風險，需防範暴雨可能引發的局部內澇及山洪災害。

深圳灣水龍捲再現 市民高樓直擊全程

深圳灣海面出現水龍捲。

除了暴雨，今日上午10時許，深圳近海區域受強對流天氣影響，上空突然出現水龍捲。不少市民在周邊高樓目擊全程，現場畫面被市民拍攝發布在社交平台。

從現場實拍圖片可見，厚重的積雨雲層低垂，一條雲柱自烏雲底部垂直向下延伸，巨型旋風柱在雨霧中格外醒目，將海水吸向空中，形成「龍吸水」的壯觀景象。據「深圳天氣」下午1時10分消息，上午10時前後，有網民報告深圳灣水域出現水龍捲。

深圳今日水龍捲。

深圳今日水龍捲。

水龍捲破壞力強 香港南丫島曾出現

水龍捲是發生在水面上的龍捲風，多出現於海面或湖面上空，具有很大的吸吮作用，可將水吸離水面形成水柱，甚至與雲相接。

此前大灣區其他城市亦曾出現水龍捲。據報道，2025年10月12日下午近1時，有香港市民在南丫島東南面拍到水龍捲；2025年8月19日，佛山順德出現水龍捲；2025年6月14日，在東莞虎門大橋南側及廣州南沙區龍穴島東側，均曾出現水龍捲現象。

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香港氣象學會發言人梁榮武表示，水龍捲風速雖然較一般陸地上的龍捲風低，但仍具破壞力，如果見到水龍捲，應立即到有遮掩的地方暫避。廣東省氣象服務中心也曾發出提示，指有些水龍捲尺度雖不大，但威力巨大，不僅能毀壞船隻，更會奪去生命，呼籲市民看見應盡快遠離。

深圳天氣趨勢方面，今日（6日）多雲間陰天，有雷陣雨，局部暴雨，氣溫28至32℃，南風2至3級，相對濕度75%至95%。預計7至10日雷雨增多，局部有大暴雨及強對流風險，高溫天氣逐步緩解；展望11至12日降雨減弱，仍有分散陣雨。