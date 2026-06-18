深圳地鐵13號線北延段料月底開通　深圳灣口岸直達光明城

近日，深圳市城市軌道交通13號線二期（北延）順利通過竣工驗收，預計6月底開通。據悉，線路開通後將與直通深圳灣口岸的13號線一期無縫貫通，實現光明、寶安、南山三區直達深圳灣口岸的快速通勤。



11個新站串聯南山寶安光明

綜合《深圳新聞網》《南方都市報》報道，13號線是深圳中西部地區南北向骨幹線路，包含一期和二期工程。一期工程南起深圳灣口岸站，北至上屋站，已於2025年12月28日實現貫通運營。

13號線二期北延段起自上屋站，終至光明區李松蓢站，全長19.25公里，共設11座地下車站。（深圳發佈）

13號線二期北延段起自上屋站，終至光明區李松蓢站，全長19.25公里，共設11座地下車站，分別為紅坳公園站、光明城站、德雅路站、鳳凰城站、月亮路站、將圍站、新莊站、公明廣場站、上村站、下村站和李松蓢站。

13號線二期北延段起自上屋站，終至光明區李松蓢站，全長19.25公里，共設11座地下車站，圖為紅坳公園站。（深圳發佈）

二期北延段建成後，將與13號線一期工程貫通運營，屆時將串聯南山、寶安、光明三大行政區，從光明科學城至深圳灣口岸的通行時間僅需約45分鐘。此外，該線路還同步預留了與東莞地鐵銜接條件，未來有望將進一步實現深莞兩地軌道交通互聯互通。

該線路還同步預留了與東莞地鐵銜接條件，未來有望將進一步實現深莞兩地軌道交通互聯互通。圖為調試的13號線列車。（深圳新聞網）

4座特色車站實現「一站一景」

報道指出，紅坳公園站、光明城站、鳳凰城站、新莊站將站點空間與周邊文化特色結合打造「一站一景」特色空間。

紅坳公園站運用仿木紋色調、捲軸造型、回字紋格柵、弧形方通等中式建築元素，塑造出莊重典雅又兼具溫馨感的公共交通空間。

紅坳公園站緊鄰深圳市中醫院光明院區，是深圳首批基於內支撐體系下的裝配式車站。（深圳發佈）

紅坳公園站緊鄰深圳市中醫院光明院區，是深圳首批基於內支撐體系下的裝配式車站。（深圳發佈）

光明城站萃取大灣區山海、城市風貌靈感，以靈動曲線重塑空間形態，引導乘客的視覺和感官向上、向前舒展，盡顯灣區蓬勃向上的發展姿態。

鳳凰城站從鳳凰振翅的靈動形態中獲取靈感。吊頂兩側選用暖橙色金屬板材還原鳳凰羽毛肌理質感，站廳中央頂面採用流線彩繪勾勒出鳳凰羽尾形態，向乘客傳遞銳意進取、昂揚向上的力量與希冀。

鳳凰城站以「鳳凰將至、涅槃重生」為主題將鳳凰羽翼、鳳尾等祥瑞元素化作站內設計語言。（深圳發佈）

新莊站則聚焦「科技·星空·未來感」，站廳中央頂部採用藍紫色星空鋁板搭配點點燈珠模擬浩瀚銀河，兩側吊頂選用穿孔板與格柵模擬數字代碼與星軌造型，打造沉浸式科技星空氛圍，讓乘客體驗「漫步銀河」的獨特浪漫。

新莊站則聚焦「科技·星空·未來感」，站廳中央頂部採用藍紫色星空鋁板搭配點點燈珠模擬浩瀚銀河。（深圳發佈）