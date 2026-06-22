海關關員偷現金後求事主銷案　被判緩刑　另需罰款和賠償共1萬元

時任海關關員拾獲他人銀包，涉偷取銀包內2500元現金。他被捕後，在十多天內多番向事主發訊息，要求銷案，但未獲理會。關員之後更親身接觸事主，事主終不勝其煩銷案。警員可疑追問，事主便展示關員發送的訊息。關員因此再被捕，並在掙扎時推傷警員。關員早前承認盜竊及意圖妨礙司法公正等3罪，主任裁判官蘇文隆今(22日)在西九龍裁判法院判刑時指，控罪嚴重，但被告展示出悔意，因此給予一次機會，遂判他監禁2個月，緩刑3年。此外，被告需繳付罰款共7500元，並向事主賠償2500元。



被告曾志豪（54歲，報稱公務員），承認的盜竊罪，指他於2026年3月19日，在深水埗偉智里2號金玉大廈Non Stop 24 Fitness偷竊黃冠豪2500元現金。被告另承認作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，及抗拒執行職責的警務人員共2罪，指他於同年3月28日及4月9日，試圖勸說服黃冠豪在盜竊案改口供；及於4月9日，在深水埗偉智街遊樂場內抗拒執行職責的警員。

閉路電視片段顯示被告檢查事主的錢包 當時錢包內有現金 警員檢查時 現金已不翼而飛

案情指，事主在2026年3月19日健身後，發現其錢包遺留在儲物櫃，遂向銀行報失。在獲銀行告知錢包已被人送往旺角警署。事主其後到警署取回錢包，發現內裏的2500元不翼而飛，於是報警。

閉路電視片段顯示，被告在案發當日使用涉案儲物櫃，亦曾多番檢查事主的錢包，當時錢包內有現金。其後被告報案，警員檢查該錢包時，入面已沒有現金。被告在2026年3月26日因盜竊罪被捕。他警誡下否認指控，稱想還錢包時錢包內已沒有現金。

被告在十數天內向事主發送訊息 因案承受巨大壓力

同月28日，事主收到銀行的電話，指被告要求他回電，他於是聯絡被告。被告稱他因盜竊被捕，並在往後的十數天內，持續向事主發送訊息，指他因案承受巨大壓力，惟事主未有理會。

被告在4月9日親身接觸事主，要求他銷案，更向事主提供一份說辭。事主感到不勝其煩，向警方表示想銷案，警員感可疑，再三追問下，事主展示他和被告的對話記錄。警方同日截停被告並作拘捕，被告曾激烈掙扎，令警員跌到，右臂擦傷。

案件編號：WKCC164/2026