啟德郵輪碼頭招標期限周五屆滿　羅淑佩冀投標者提供完善商業計劃

早前政府延長啟德郵輪碼頭的招標期限，由今年5月22日延至本周五6月26日。《南華早報》今日（23日）報道指，文體旅局局長羅淑佩表示，因新合約規定增加，為確保有意投標者獲更多時間準備，故延長招標期限。她並希望尋找能夠發揮碼頭最大價值的營運商，即服務不限於確保船隻停泊、出入境及檢疫部門運作良好，冀能提供妥善的規劃和完善的商業計劃。



現時啟德郵輪碼頭的租約將於2028年5月31日屆滿。（資料圖片）

文體旅局局長羅淑佩表示，希望尋找能夠最大限度發揮碼頭價值的營運商。（資料圖片／廖雁雄攝）

啟德郵輪碼頭投標期限延至本周五 租約期2028年6月1日起

造價約82億啟德郵輪碼頭在2013年啟用，現時由「環美郵輪碼頭」負責營運，租約2028年5月31日屆滿。政府早前宣布，公開招標營運和管理啟德郵輪碼頭的租約，租約期由2028年6月1日起，為期10年，投標時間原定在今年5月22日截止。

文體旅局局長羅淑佩向《南華早報》指，由於新合約的規定增加，有意投標者需要更多時間作準備，向旅遊事務署申請延長招標期限，促使當局早前宣布推遲至本周五（26日）。

2024年10月，啟德郵輪碼頭沒有郵輪泊岸的日子，多間店舖落閘。（資料圖片）

新租約引入4項KPI 當局冀尋找發揮碼頭最大價值的營運商

近年啟德郵輪碼頭使用率低，被坊間批評淪為「死場」。政府招標租約中，便要求中標者一併管理碼頭的公共空間，包括平台花園和天台公園等。

另外，新租約引入4個新KPI，包括每年郵輪停泊次數、非郵輪活動次數、非郵輪活動訪客人數及附屬商業區租用率，如第三年起仍未達KPI，中標者須向政府補償。

羅淑佩指，希望郵輪碼頭的設施及空間能妥善利用，因此當局希望尋找能夠最大限度發揮碼頭價值的營運商，而非僅確保船隻停泊、出入境及檢疫部門運作良好的營運商。

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營運商需妥善的規劃和完善的商業計劃

此外，長約3.5公里的啟德智慧綠色集體運輸系統，將連接啟德郵輪碼頭，預計2031年開通。羅淑佩認為，營運商需清楚啟德可能出現的變化，通過遠見利用碼頭的空間，因此需要妥善的規劃和完善的商業計劃。