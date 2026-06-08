啟德體育園獲「年度最佳場地」國際殊榮　派$100電子購物券慶祝

啟德體育園接連獲得國際獎項認可，最新於2026 TheStadiumBusiness Awards中獲「年度最佳場地」殊榮。該獎項被視為全球體育場館及盛事活動業界的最高榮譽，標誌著香港邁向國際大型盛事樞紐的重要里程碑。為慶祝獲獎，啟德體育園派100元電子購物券慶祝，使用條件是於指定零售商戶消費滿900元。



啟德體育園

評審讚揚啟德體育園

TheStadiumBusiness Awards 2026 由來自體育、娛樂、旅遊及款待、票務及場地管理等專業領域的全球業界權威領袖組成的評審團選出。該獎項自2010年創立以來，致力表彰全球體育及娛樂場館在規劃、營運及管理方面的卓越表現與創新成就。今屆評審高度讚揚體育園在場館表現、創新、營運管理及顧客體驗等方面的卓越成就，進一步鞏固香港晉身全球體育及大型盛事活動樞紐地位。該獎項競爭激烈，入圍名單包括多個世界級場館。

啟德體育園

啟德零售館推出優惠分享喜悅，6月12日至7月30日期間推出三重禮遇活動。

禮遇一：「啟德體育園之友」會員掃描場內二維碼可領取100元電子購物優惠券，名額 2,000個，先到先得，送完即止，於指定零售商戶消費滿900元即可使用。

禮遇二：會員可透過啟德體育園手機應用程式解鎖更多購物優惠。

禮遇三：為響應「票尾經濟」倡議，指定活動的持票人士憑有效門票可享超過30間商 戶提供的專屬優惠。