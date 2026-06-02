男子啟德體育園昏迷發紫險死　職員陳沛林飛奔急救獲讚臨危不亂

一名男子上月在啟德體育園附近突陷昏迷，面色發紫，幾近無呼吸，當時啟德體育園運動營運統籌員陳沛林在青年運動場當值期間收到求助，隨即趕往承啟道近西橋橋底急救。據悉，該男子經治療後已逐步康復。救人的啟德體育園運動營運統籌員陳沛林，曾任救生員，被園方讚揚關鍵時刻臨危不亂與果斷，挽救生命，成功將對方從鬼門關前拉回。



一名男子上月在啟德體育園附近突陷昏迷，面色發紫，幾近無呼吸，當時啟德體育園運動營運統籌員陳沛林在青年運動場當值期間收到求助，隨即趕往承啟道近西橋橋底急救。

一名男子上月在啟德體育園附近突陷昏迷，面色發紫，幾近無呼吸，當時啟德體育園運動營運統籌員陳沛林在青年運動場當值期間收到求助，隨即趕往承啟道近西橋橋底急救。

事發在5月10日，陳沛林當時正在啟德青年運動場當值，忽然有市民跑入大堂求助，指附近有人突然暈倒，情況危急，需要自動心臟除顫器（AED）。他隨即取去園區配備的AED與急救箱，飛奔約300米救人。當時，該倒地男子面色發紫、幾近無呼吸，情況岌岌可危。兩名熱心途人已第一時間報警並施行心肺復甦法，陳沛林接手冷靜評估，迅速按照訓練程序行動，剪開衣物、確保胸口乾爽、準確貼上電極片並啟動AED施行電擊，把握黃金搶救時間。因每延誤一分鐘，存活率便下降約7%至10%。

一名男子上月在啟德體育園附近突陷昏迷，面色發紫，幾近無呼吸，當時啟德體育園運動營運統籌員陳沛林在青年運動場當值期間收到求助，隨即趕往承啟道近西橋橋底急救。

救護人員其後趕至接手將傷者送院搶救，據悉，該男子經治療後已逐步康復。陳沛林坦言過往雖曾處理意外，但這是加入體育園後首次直面生死邊緣的突發事件；正正是入職時接受的急救培訓，讓他能在關鍵時刻把所學化為本能：「最重要係保持冷靜，將學過嘅嘢做番出嚟。」

一名男子上月在啟德體育園附近突陷昏迷，面色發紫，幾近無呼吸，當時啟德體育園運動營運統籌員陳沛林在青年運動場當值期間收到求助，隨即趕往承啟道近西橋橋底急救。

一名男子上月在啟德體育園附近突陷昏迷，面色發紫，幾近無呼吸，當時啟德體育園運動營運統籌員陳沛林在青年運動場當值期間收到求助，隨即趕往承啟道近西橋橋底急救。

啟德體育園讚揚他臨危不亂、以專業拯救生命，認為守護生命不應受地域所限，關鍵時刻更要分秒必爭。園方指一直視急救能力為重要一環，除為新同事提供AED工作坊外，亦詳細講解園區設備分布，確保每位員工在危急時刻都能挺身而出、守護生命。