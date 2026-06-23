電腦節2026｜8.21開鑼　推動AI全民落地　邀英偉達AI負責人開講座

「香港電腦通訊節2026」將於8月21日至24日在灣仔會展舉行，今年以AI作為主題，推動市民及企業由「概念體驗」跨越至「實踐落地」，擴大「AI及數碼轉型專區」，開設多場AI工作坊，並舉行「AI及數碼轉型論壇」，由英偉達（NVIDIA）AI技術中心全球負責人負責人深度講解。另外，今屆大會推出現金消費券計劃，所有參觀人士只要以正價購票進場，將獲贈幸運卡乙張，面值由10元至500元不等，可在現場攤位使用。



香港電腦通訊節8月21日至24日在灣仔會展舉行。（資料圖片）

今屆主題人工智能 擴大AI及數碼轉型專區

香港電腦通訊節將於8月21日至24日在灣仔會展舉行，今屆為了配合政府推行的「全民AI培訓」政策，以AI作為主題，推動市民及企業由「概念體驗」跨越至「實踐落地」。

大會首度聯同香港生產力促進局作為合辦機構，擴大「AI及數碼轉型專區」，開設多場AI工作坊，旨在打破生硬的理論框架，讓大眾可即場體驗，透過深入淺出的趣味教學，即時學會最新技術。

香港電腦通訊節今屆舉行「AI及數碼轉型論壇」。（資料圖片）

AI及數碼轉型論壇邀英偉達負責人講解

大會指，屆時將舉行「AI及數碼轉型論壇」，匯聚全球頂尖科技領袖，講者包括英偉達（NVIDIA、又譯輝達）AI技術中心全球負責人，深度剖析智能體（Agentic AI），講解如何將AI從傳統的技術工具變成「職場同事」。

參觀人士只要以正價購票進場，都可獲贈幸運卡乙張，面值由10元至500元不等。（資料圖片）

正價購票進場幸運卡 面值最高500元

大會又指，為結合消費與商機，再度推出現金消費券計劃，總獎賞金額達300萬元，所有參觀人士只要以正價購票進場，都可獲贈幸運卡乙張，面值由10元至500元不等，百分百保證中獎，可在展會現場參與計劃的攤位無限制疊加使用。

香港電腦通訊節今屆以AI作為主題。（資料圖片）

其他亮點包括創科體育體驗區

此外，今屆香港電腦通訊節其他亮點，包括由中國香港電競總會的「創科體育︰AI驅動新時代」體驗區、香港電器及電子設備回收協會的「5G及綠色科技生活區」展館等。