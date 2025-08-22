電腦節推快閃優惠$20買$3000飲水機　台灣啦啦隊樂天女孩熱爆會場

「香港電腦通訊節2025」今（22日）起一連四日在會展舉行，大會準備了不少活動「吸客」，包括「$20快閃搶」，可以20元超級優惠價購買飲水機及無線耳機等產品，並以購買該款原價超過3,000元飲水機最為矚目。



另外，大會亦邀請了台灣著名啦啦隊「樂天女孩」到場表演，吸引了不少粉絲來捧場，包括一名喜愛樂天女孩長達10年的台灣粉絲，專程搭飛機來到會場支持偶像。他將在港逗留3天，這幾天的行程也是在電腦通訊節與「樂天女孩」見面。



「樂天女孩見面會」現場。（洪戩昊攝）

今屆電腦通訊節為吸引人流，四日展期都會推出「$20快閃搶」活動，所有入場人士也可參與。活動進行期間，大會會在主舞台打出問題，參與人士只需用手機掃描QR code便可回答。大會將抽出4位回答了正確答案的人士，他們可以20元購買飲水機、路由器、無線耳機及滑鼠鍵盤4款產品其中之一。

段先生剛入場還未逛過會場便看到大會正舉行活動，甫參與便成功贏得以20元購買原價約600元無線耳機的超級優惠機會。雖然該部耳機並非自己選擇，但是他指無線耳機十分實用，「點都有用嘅」。他到場前不知道有「$20快閃搶」活動，形容活動十分新奇，沒有想過可以如此低價買得無線耳機。

段先生剛入場還未逛過會場便看到大會正舉行活動，沒料成功獲得以20元購買原價約600元無線耳機的超級優惠機會。（洪戩昊攝）

另外一個備受矚目的活動是「樂天女孩見面會」，其中6名來自台灣著名啦啦隊「樂天女孩」的成員，一連3日在電腦通訊節舉行見面會。今日是第一天，吸引了不少粉絲圍觀。

其中台灣旅客楊先生是「樂天女孩」的10年忠粉，一直追隨「樂天女孩」到不同地方。為了觀賞偶像在電腦通訊節的表演，他特地請假來到香港，將在港逗留3天。這幾天的行程將在電腦通訊節與「樂天女孩」見面，閒時也會逛逛香港其他地方。他亦有在電腦通訊節會場閒逛，稱讚會場十分大，花費了800元購買一個電腦硬碟。

楊先生將在港逗留三天，三天的行程也是在電腦通訊節與「樂天女孩」見面。（洪戩昊攝）