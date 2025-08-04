腦場電腦節停辦？黃金商場經理：8.21至8.25舉行　仿去年派現金券

一年一度的香港電腦通訊節將於月底在灣仔會展舉行，往年都會在相若時間在深水埗區黃金商場等舉行的「腦場電腦節」，暫時未有公布，更有消息指今年不會舉辦。《香港01》向商場方面求證，經理李小姐則表示，今年商場會有電腦節，形式與上屆相若。



早前有消息指，今年「腦場電腦節」不會舉辦，黃金電腦商場經理李小姐回覆《香港01》查詢時則澄清，商場會在本月21日至25日舉辦電腦節。（黃金商場FB圖片）

早前有消息指，今年「腦場電腦節」不會舉辦，更惹來猜測指，與場內地庫兩間大商戶結業有關。黃金電腦商場經理李小姐回覆《香港01》查詢時則澄清，商場會在本月21日至25日舉辦電腦節，稍後會作正式公布。與往年一樣，今年「腦場電腦節」都是早電腦通訊節一日開始。

會否加推優惠？ 黃金商場：咁嘅時勢可以做得啲咩

李小姐又透露，今年電腦節與去年一樣，採取發放現金券的形式，指去年活動的反應不錯，「啲客都受落」。被問到會否推出其他優惠，她反問「而家咁嘅時勢，可以做得啲咩」，不過就補充，商戶今次電腦節優惠產品的資料，會上載到商場官網的「電子版海報」頁面。她又提到，場內商戶現時人流情況仍不錯，早前商戶結業的消息「市場已經消化晒」，現時未見影響。

翻查資料，去年「黃金電腦商場電腦節」分兩階段，首階段顧客只要讚好、追蹤及分享商場的社交平台，便可得到一張10元現金券，而第二階段，顧客單一消費每滿200元，即可獲一張10元現金券，最多三張。