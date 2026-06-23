談宏福苑事件被指以災亂港　評論員冼國林告消防6公會等多人誹謗

消防處六大工會早前發表聯合聲明，指時事評論員冼國林就大埔宏福苑火災所作言論，出於針對消防處處長，並指屬不實言論，更指他意圖以災亂港，暗示洗可能觸犯國安法。洗自稱是愛國評論員，他發表該些言論，其動機是真誠希望鼓勵香港政府改善，但消防工作的聲明卻令人覺得他不道德及不愛國，令他受重大精神痛苦及羞辱，其妻女亦受到情緒困擾，冼昨（22日）入稟高等法院，指六大工會及多人誹謗，要求他們刪除相關誹謗言論，登報致歉，及作出賠償。



原告為洗國林，被告共有78名，首六名被告為香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港消防控制組職員會、香港消防處職工總會、香港消防處救護員會，以及香港消防退休人員互助會有限公司。另外72名為上述工會的正副主席、司庫及執行委員等。

原告冼國林自稱是愛國評論員，稱被指是以災亂港，認為遭到誹謗。（梁鵬威攝）

原告自稱是愛國評論員

入稟狀指，原告自稱為「知名且備受尊敬的社會事務評論員」，並在YouTube、Facebook及微博等平台上經營頻道，重點發布評論社會事務及政府政策的內容，並輔以建設性建議，部份片段有多於17萬人次觀看。而原告作為愛國評論員，主要倡導國家團結及親中立場。在2021年，他更授權消防處使用其演唱的《千尺浪》歌曲製作表揚消防員的短片。

發布宏福苑影片為想鼓勵政府作改善

在2025年11月，大埔宏福苑發生火災，原告曾就消防處的運作建議發表影片和多篇文章，其動機為真誠希望貢獻，以及鼓勵政府政策及運作的改善。旨在防止未來再發生同類事件。

首六名被告曾發聲明表達不滿

同年12月25日，首六名被告發表聯合聲明，標題為「消防處各工協會對失實言論表示強烈不滿，並予以嚴厲譴責」。此聲明亦同時在報章、網媒等平台，以及部分消防職工會的Facebook群組發布。

被指圖以災亂港覺被誹謗

入稟狀續指，該聲明指控其言論侮辱消防人員的專業，斥責原告利用不實言論，企圖以災亂港。原告認為，上述聲明極具誹謗含意，指控他惡意利用悲劇來削弱公眾對消防處的信心，使其須面對因違反國安法，而被調查及檢控的風險。

認為被告惡意標籖愛國人士

原告強調，他長期發表愛國愛港的文章及影片，是「知名愛國人士」，被告以「以災亂港」，惡意標籖愛國人士，完全出於惡意，目的在於滅聲和羞辱。原告亦提及，上述聲明降低了他在一般理智成員心目中的評價，令其遭受迴避及疏遠，令他承受重大精神痛苦及焦慮，陷入公眾醜聞、憎惡及蔑視。

妻女亦受牽連

入稟狀又提及，上述聲明令原告的女兒受到情緒困擾，因為在此之前她視父親為愛國英雄，現遭受同學詢問，造成不安，亦有家長要求子女與其女兒保持距離；而其妻子亦一直以其愛國立場感自豪，現在卻因該惡意標籤遭受「社會尷尬」，遂要求法庭頒令，被告須刪除相關誹謗言論、禁止進一步發布誹謗言論、登報道歉，以及作出象徵式賠償以示承認錯誤發表該聲明，同時追討有關訟費。

案件編號：HCA1062/2026