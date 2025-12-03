宏福苑火災｜國安公署對「以災亂港」提三警告：已佈下天羅地網

大埔宏福苑發生五級火災，死傷慘重，目前有3人涉嫌煽動被捕。駐港國家安全公署今日（12月3日）再度表態，在肯定特區政府與社會各界救災努力的同時，嚴厲指責有外部勢力試圖借災生事，並明確警告將依法追究一切亂港言行。



國安公署向境外敵對勢力和反中亂港分子發出三項明確警告：「以災生亂，天理難容」、「火上澆油，必食惡果」、「法網恢恢，疏而不漏」，指任何試圖破壞香港穩定的行爲都是「螳臂當車」，無法動搖香港社會團結穩定的根基，也阻擋不了香港由治及興的歷史進程。



宏福苑火災已造成156人死亡。（資料圖片）

「以災亂港者雖遠必誅」

國安公署以發言人談話形式，發文警告「以災亂港者雖遠必誅」。公署表示，火災發生後，在中央有關部門和地方全力支持下，香港特區政府展現了快速反應與專業處置能力，社會各界也積極響應、廣泛動員。國際社會對火災事件表示了慰問和關心。發言人特別強調，救災過程中展現出的社會團結與大愛精神值得肯定。

公署同時嚴厲譴責「一小撮外部敵對勢力」，趁火災之機試圖複製過去的手法，通過其在香港的「代理人」擾亂救災善後工作，企圖製造混亂。發言人稱這種行為「用心險惡、行徑卑劣」。

國安公署（29日）第一次發表聲明指，在危難時刻，反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回「修例風波」亂局。（資料圖片）

國安公署：不設防歷史一去不復返

國安公署向境外敵對勢力和反中亂港分子發出三項明確警告。首先警告「以災生亂，天理難容」，指責這些勢力在救災關鍵時刻消費灾情、煽動對立，「在香港傷口上撒鹽，是對人倫和社會道德底線的公然挑戰，是對災民的二次傷害」。

其次警告「火上澆油，必食惡果」，指出這些勢力不僅不參與支持救災，反而抹黑特區政府和救援人員的努力。發言人提到火災救援中有一名消防員殉職、十二名受傷的事實，強調救援人員的奉獻精神，指敵對分子「是對特區政府和社會各界辛勤付出的抹殺，是對香港逆境自強『獅子山精神』的褻瀆」。

最後警告「法網恢恢，疏而不漏」，明確表示隨着《香港國安法》及相關條例的實施，香港國家安全已「佈下天羅地網」，「香港國家安全不設防的歷史已一去不復返」。發言人強調，一切亂港言行都將被記錄在案、終生追究，無論身在何處，都會受到法律嚴懲，「法治利劍高懸，必將迎頭痛擊、斬斷一切伸向香港的黑手」。

大埔宏福苑五級火，宏志閣居民12月3日獲准短暫返回單位取回個人物品。（梁鵬威攝）

發言人總結，中華民族偉大復興勢不可擋，有十四億多中國人民作爲堅強後盾。任何試圖破壞香港穩定的行爲都被形容爲「螳臂當車」，無法動搖香港社會團結穩定的根基，也阻擋不了香港由治及興的歷史進程。

五日內第二度表明嚴懲「以災亂港」

國安公署在上周六（11月29日）亦發文指出，在危難時刻，反中亂港分子和別有用心者仍蠢蠢欲動，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回「修例風波」亂局。國安公署表示，反中亂港分子的險惡用心和卑劣行徑，必受道德嚴譴和法律嚴懲，公署堅定支持香港特區依法嚴懲「以災亂港」行徑。