警察學院結業會操　葉雲龍致辭提宏福苑火災：需防少數人以災亂港

香港警察學院今日（20日）舉行結業會操，警務處副處長（行動）葉雲龍擔任檢閱官，檢閱34名見習督察和187名學警，共221人。葉雲龍致辭時提到大埔宏福苑火災，指警隊已投入大量人力資源協助救援、善後及調查工作，並提醒畢業學員要防止少數別有用心的人藉著災難以分化社會或破壞救援工作。



宏福苑逾千個家庭流離失所，要重整家園長路漫漫。（資料圖片）

警察學院結業會操典禮於早上近9時開始，221名學員，包括18男、16女見習督察和160男、27女學警參與結業會操。學員以中式步操進場，隨後進行升旗儀式，葉雲龍在檢閱後為學員頒獎。

葉雲龍致辭時，提到大埔宏福苑火災，他指事件使許多居民失去了至親和家園，警隊已投入大量人力資源協助救援、善後及調查工作，期望透過專業調查為受害者伸張正義，將需要承擔責任的人繩之於法。

他又稱今次工作存在挑戰，在維持秩序時既要理解社區的哀傷，為悼念的市民提供方便，同時也要保持警覺，防止少數別有用心的人藉著災難和市民的善心，以災亂港、分化社會，甚至破壞緊急善後工作。

最後，葉雲龍寄語畢業學員作為執法人員，要成為市民的守護者，無論是提供緊急救助、解決糾紛或回應查詢，都應發揮行多一步 、多思多想的專業精神。