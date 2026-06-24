將軍澳小學世界盃之夜「優化」　凌晨變上午　校方：珍惜各界意見

將軍澳佛教志蓮小學原計劃於7月15日凌晨2時30分至清晨6時，舉辦「世界盃之夜」，讓學生回校感受熱烈氣氛，觀看四強賽。計劃惹起討論後，校方今（6月24日）宣布經仔細考慮，並根據家長意向，決定將「世界盃之夜」調整至7月12日上午，以同樂日形式舉行。校方對活動引起各界關注與討論表示致謝。



佛教志蓮小學。（董素琛攝）

將軍澳佛教志蓮小學原擬於7月15日凌晨2時半至清晨6時在校內舉行「世界盃之夜」，稱讓學生體驗大型體育盛事的熱烈氣氛，培養體育精神，並促進家校合作與親子關係。學生須穿著整齊夏季體育服或球衣。根據世界盃賽程，當日將會舉行其中一場四強賽事。

校方：優化「世界盃之夜」安排讓更多家長和學生能夠親身參與

事件引發廣泛討論，校方今日指，為積極回應及重視社會各界與家長的意見，校方將會優化於暑假期間舉行的「世界盃之夜」活動安排，讓更多家長和學生能夠親身參與這項「四年一度」的體育盛事。

活動改7.12上午以同樂日形式舉行 校方：經仔細考慮並根據家長意向

校方指，經仔細考慮，並根據家長意向，決定將「世界盃之夜」調整為7月12日上午舉行，以同樂日形式舉行。冀能使更多家長與子女透過親子觀賽、互動體驗及學習攤位等，讓大家可以在真實情境中去學習尊重、合作、堅毅、欣賞等價值觀，同時鼓勵學生多做運動、培養健康生活習慣。

凌晨返校睇四強變早上睇八強

根據賽程，7月15日凌晨2時半至清晨6時正舉行世界盃四強賽事，現改為7月12日上午舉行，將變成欣賞八強賽事。