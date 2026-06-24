大灣區航空推昆明及重慶季節性航班　9月至10月每周6班機往返香港

大灣區航空今日（24日）公布，將於今年9月至10月期間，推出兩條季節性航班服務，目的地為雲南省昆明及重慶，每周分別提供三對航班（即共六班機），以滿足日益增長的客運需求。



大灣區航空將於今年9月至10月期間，推出兩條季節性航班服務，分別為昆明及重慶。（資料圖片）

昆明季節性航班9.3至10.22提供服務

大灣區航空公布，將於9月3日至10月22日期間，推出昆明季節性航班服務，以滿足雲南秋季旅遊的直航需求。新航線將每周提供三對航班（即六班機），往來香港與昆明長水國際機場。

昆明航線9月3日至10月22日提供服務。（文件截圖）

昆明景點包括石林風景區及滇池等

昆明為雲南省的省會，四季氣候宜人，素有「春城」的美譽，融合少數民族文化及壯麗的自然風光，也是前往雲南其他城市的重要交通樞紐，景點包括因喀斯特地貌被評為世界自然遺產的石林風景區、有高原明珠之稱的滇池、雲南民族村及昆明老街等。

昆明老街集合雲南特色小吃。（大灣區航空圖片）

石林風景區因喀斯特地貌獲評為世界自然遺產。（大灣區航空圖片）

重慶季節性航班9.4至10.16提供服務

大灣區航空亦公布，將於今年9月4日至10月16日期間，推出重慶季節性航班，以配合日益增長的客運需求。新航線將每周提供三對航班（即六班機），往來香港與重慶江北國際機場。

重慶航線今年9月4日至10月16日期間服務。（文件截圖）

重慶景點包括洪崖洞及武隆天生三橋等

重慶為中國西南部的直轄市，也是長江上游的經濟與文化重鎮，以獨特地形和壯麗夜景聞名，景點包括國家4A級旅遊景區洪崖洞、多齣電影曾取景的武隆天生三橋、獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產的大足石刻等。

多齣電影曾到武隆天生三橋取景。（大灣區航空圖片）