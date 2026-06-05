大灣區航空推烏魯木齊季節性航班　9.3至10.7每周3班往返香港

大灣區航空周四（4日）宣布，為滿足秋季旅遊人士的需求，今年9月3日至10月7日期間推出烏魯木齊季節性航班服務，每周提供3班來往香港與烏魯木齊天山國際機場的航班。



圖為國家5A級景區烏魯木齊天山天池。（大灣區航空提供圖片）

大灣區航空指出，在年9月3日至10月7日期間，每個星期二、四、六，各有一班編號HB862的航機自香港出發，前往烏魯木齊。航機起飛時間為晚上7時許，於當地翌日凌晨1時左右抵達目的地。

至於烏魯木齊飛香港的編號HB863航機，則於每周日、三、五 出發，起飛時間為當地凌晨2時05分，約於清晨7時25分抵達香港。

大灣區航空宣布，在9月3日至10月7日期間，推出往來香港與烏魯木齊的季節性航班，以滿足秋季旅遊人士的需求。（大灣區航空提供圖片）

大灣區航空指出，烏魯木齊是新疆維吾爾自治區的首府，擁有豐富自然景觀及深厚文化底蘊，著名景點包括：以雄偉峽谷與雪山地貌聞名的國家5A級景區烏魯木齊天山天池、被譽為新疆「天空之鏡」的鹽湖景區、山體呈紫紅色並可俯瞰全市風光的紅山公園。

此外，充滿民族風情且薈萃地道美食與特色商品的新疆國際大巴札步行街，更是遊客必訪地標。