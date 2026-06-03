大灣區航空旅客登記遷往二號客運大樓　首日運作暢順有序

大灣區航空周三（3日）表示，已於當日正式將旅客登記服務由香港國際機場一號客運大樓，遷往剛於上周投入服務的全新二號客運大樓，運作暢順有序。民航處副處長黃嘉華與機管局機場運行執行總監姚兆聰，當日早上亦在大灣區航空管理層代表陪同下到場視察。



2026年6月3日，大灣區航空旅客登記服務遷往二號客運大樓。民航處副處長黃嘉華（右四）、機管局機場運行執行總監姚兆聰（左四），在大灣區航空顧客服務總裁簡浩賢（右二）及營運總裁Gus Larard（左三）陪同下視察，其他嘉賓包括機場保安有限公司行政總裁張德強（左二）及中航明捷行政總裁盧偉明（右三）。（大灣區航空圖片）

大灣區航空的值機櫃檯及手機特快行李託運櫃檯，分別設於二號客運大樓Q及S行段。早上大約5時半，大灣區航空在新的旅客登記櫃檯開始迎接乘客，並為他們送上精美禮品及拍攝照片紀念。公司亦向部份乘客了解對整體設施及服務的意見，他們大都表示滿意。

大灣區航空的值機櫃檯現設於二號客運大樓Q行段。（大灣區航空圖片）

大灣區航空的手機特快行李託運櫃檯現設於二號客運大樓S行段。（大灣區航空圖片）

大灣區航空副主席兼行政總裁侯偉表示，公司在啟航快將4周年之際，正式遷往二號客運大樓別具意義。新客運大樓的嶄新設計及智能設施，有助公司進一步提升營運效率，為旅客帶來更優越的體驗。大灣區航空將繼續積極擴充飛行網絡，以滿足市場需求。

現在，大灣區航空的乘客除了在二號客運大樓Q行段的值機櫃檯辦理登機手續外，亦可先在大灣區航空手機應用程式完成網上預辦登機手續，然後直接前往設於S行段的手機特快行李託運櫃檯使用自助行李託運服務。