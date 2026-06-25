油價｜的士小巴專用氣站石油氣價格7月每公升最多加8仙　兩站逾$5

機電工程署今日（25日）宣布按專用石油氣加氣站合約規條，調整相關氣站在7月1日至7月31日期間的車用石油氣上限價格。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升4.56元至5.5元不等，升幅為每公升7仙至8仙，幅度介乎1.3%至1.7%，當中，屯門業旺路每公升價升穿5元至5.07元，與每公升5.5元的柴灣豐業街氣站同逾$5大關。



機電工程署6月25日宣布專用石油氣加氣站在7月1日至7月31日期間的車用石油氣上限價格，升幅為每公升7仙至8仙不等。（資料圖片/黃浩謙攝）

機電工程署指，車用石油氣上限價格是按照合約指定的定價公式釐訂，該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素，國際石油氣價格是指上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格會在每年二月一日及六月一日按綜合消費物價指數及名義工資指數的平均變動調整。

7月車用石油氣上限價格為每公升4.56元至5.5元不等

經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升4.56元至5.5元不等，升幅為每公升7仙至8仙，幅度介乎1.3%至1.7%，當中，屯門業旺路每公升價升穿5元至5.07元，與每公升5.5元的柴灣豐業街氣站同逾$5大關。

專用加氣站地址/7月車用石油氣上限價格（$/公升）/6月車用石油氣上限價格（$/公升）

葵涌葵安道/4.56/4.49

美孚深旺道/4.63/4.56

觀塘偉樂街/4.69/4.61

九龍灣祥業街/4.73/4.66

西九龍翱翔道/4.74/4.67

大埔元洲仔/4.80/4.72

元朗德業街/4.91/4.84

馬鞍山恆耀街/4.93/4.86

灣仔馬師道/4.94/4.87

上環豐物道/4.97/4.89

屯門業旺路/5.07/4.99

柴灣豐業街/5.50/5.43