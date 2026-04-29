美油價四年高位　能源部長：毋需清除全部水雷霍爾木茲海峽可通航

美國國內油價迎來四年高位之際，能源部長賴特（Chris Wright）4月28日（周二）表示，不需要清除全部伊朗在霍爾木茲海峽布下的水雷，船隻亦可以恢復通行這條重要航道。



據彭博社報道，賴特在克羅地亞杜布羅夫尼克（Dubrovnik）出席三海峰會時表示：「你只需要一條供船隻進出的通道。我認為這可以很快實現。」

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

伊朗方面稱，他們在霍爾木茲海峽最常用的航道上布設了水雷。在美國和以色列向伊朗發動戰爭之前，全球約五分之一的石油和天然氣運輸都要經過這條航道。自2月下旬以來，霍爾木茲海峽實際上已經背關閉，導致大規模的供應中斷，石油以及柴油和汽油等產品的價格飆升。

航運公司一直極不願試圖通過霍爾木茲海峽，擔心船隻被扣押、觸雷以及缺乏其他安全保障。

據《華盛頓郵報》報道，一位美國國防部高級官員早前在國會機密簡報會上表示，徹底清除霍爾木茲海峽的水雷可能需要六個月。

霍爾木茲海峽關閉的時間越長，這場歷史性的能源中斷就會持續越久。在美國，油價不斷，這勢將重啟今年11月要面對中期選舉的共和黨。

2025年9月15日，奧地利維也納，美國能源部長賴特（Chris Wright）出席國際原子能總署（IAEA）大會期間舉行記者會。（Reuters）

據美國汽車協會 (AAA) 稱，截至4月29日，由於中東地緣政治緊張局勢，美國汽油價格達到四年來的最高點，平均每加侖4.18美元（約32.76港元）。