油價｜18億柴油補貼明起實施　每公升3元　為期兩個月

中東局勢緊張，影響國際油價，特區政府宣布，由明日（4月30日）起，實施每公升3元的柴油補貼計劃，至6月29日起晚上11時59分完結。當局會要求油公司在完成後要交數據，確保不會有「食價」和「溝貨」，若有違反政府有權暫停向油公司發放補貼。另外，政府擬向公共小巴、的士、保姆車，提供每公升5毫的液化石油氣補貼，為期兩個月，料5月內推出，涉及3800萬元，將由政府內部調撥資源支付。



財政司司長陳茂波與運輸及物流局局長陳美寶等官員見記者，宣布由4月30日起實施柴油補鉆計劃，為期兩個月。（林彥汛攝）

本月初立法會財委會通過政府提出的緊急撥款建議，為每公升柴油提供3元補貼，為期兩個月，以支援使用柴油的公用或商用車輛、船隻和相關工業，預計開支18億元。財政司司長陳茂波今日公布，由明日起實施補貼計劃，至6月29日起晚上11時59分完結，補貼將適用於經指定油公司及分銷商出售的柴油，讓用戶能直接受惠。

環境及生態局局長謝展寰出席會議。（夏家朗攝）

謝展寰：要求油公司及分銷商就用量、價格等提交報告

環境及生態局局長謝展寰表示，政府正與油公司及分銷商簽合約，要求他們保存完整及準確的帳目及紀錄，並且每周就油用量、來源及價格等提交報告。此外，計劃完結後須作審計安排，若出現異常或濫用，有權拒絕或停止發放差價，確保不會有「食價」和「溝貨」的情況出現。

5月底推石油氣補貼 近2萬輛的士、小巴受惠

另外，考慮到公共小巴、的士、保姆車，依賴石油氣作為燃料，而這類交通工具的公共服務層面廣，為確保維持穩定，政府會提供每公升5毫子的液化石油氣補貼，爭取在5月內推出。政府估計約16,900輛石油的士及約3440輛小巴，以及約170輛保姆車可以受惠，料涉款約3840萬港元，會從內部調撥資源。

立法會三讀通過《2026年度撥款條例草案》後，運輸及物流局局長陳美寶離開議事廳。陳美寶近日因為腳部受傷而需要用輪椅代步。（夏家朗攝）

運輸及物流局局長陳美寶表示，當局會與油公司盡快落實細節，將直接在石油氣站為的士、小巴和保姆車提供每公升5毫的補貼，不需要另外登記和申請，政府會向油公司發還因補貼而少收的款額。當局稍後會加強宣傳工作，包括在加氣站和油站張貼海報，亦會與業界講解和溝通。