醫委會改革｜消息：擬設調查組及審裁團　須就處理投訴訂目標時間

雙非子腦癱案的聆訊遭拖延16年，引起社會對醫委會處理投訴機制的關注。政府將改革醫委會及修訂《醫生註冊條例》，消息指政府將設「醫務調查組」和「醫務審裁團」，分別處理投訴調查和研訊，或取代初步偵訊委員會及研訊小組。



消息指，修例擬賦權醫委會向審裁團發實務指示，規定控辯雙方何時提交文件。政府亦擬訂明醫委會有責任為處理投訴的不同程序訂立目標時間，如超出限時要向投訴人及被投訴人解釋。



雙非子腦癱案的聆訊遭拖延16年，引起社會對醫委會處理投訴機制的關注。圖為2026年6月7日，醫委會雙非嬰兒腦癱案重啟研訊進入結案陳詞，病人父母黎志堅（右）及彭紅英（左）早上到場。（資料圖片湯致遠攝）

賦權醫委會訂立處理投訴時間表 超時限須交代

消息指，政府將設「醫務調查組」和「醫務審裁團」。醫務調查組負責調查投訴，有權傳召證人及要求提交資料，違者可被罰款。倘若調查組搜集到足夠證據，便會轉介醫務審裁團進行研訊及裁決。

據了解，改革後醫委會有權向審裁團發實務指示，規定控辯雙方何時提交文件。政府亦擬訂明醫委會有責任為投訴處理程序訂立目標時間，如超出限時要向投訴人及被投訴人解釋。

兩組各設五人 獨立審裁員須佔過半

消息指，醫務調查組及醫務審裁團將各設5人，過半數須為獨立審裁員，過半須為醫生，而組内最多限有兩名醫委會成員。調查組主席為醫生，副主席為業外人士；至於審裁團主席，則不可由醫委會主席擔任。

消息指，醫委會獨立審裁員人數將由現時140人，倍增至280人，業内外人士都會相應增加。

彭鴻昌希望當局參考英國做法，容許審裁團獨立於醫委會運作，增加公眾信心。。(盧翊銘攝）

病人組織促交代處理投訴目標時間 准審裁團獨立於醫委會

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，醫委會應盡快交代處理投訴的目標時間，讓公眾評估是否合理。就審裁團可有不多於兩名的醫委會成員，他指希望當局參考英國做法，容許審裁團獨立於醫委會運作，增加公眾信心。