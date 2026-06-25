醫委會改革｜消息：非醫生比例擬增至3成　設4級罰則「取代」緩刑

拖延16年才展開研訊的雙非子腦癱案觸發再改革醫委會，政府同時計劃修訂《醫生註冊條例》。針對「自己人查自己人」，消息指改革方向之一包括將醫委會組成人數會由現時的32人增至35人，業外委員、即非醫生委員比例由以往25%增至約31%。至於理順調查及研訊過長問題，政府將設立「醫務調查組」和「醫務審裁團」，分別處理投訴調查和研訊。



以往醫委會研訊，涉及專業失德的醫生雖被停牌，但往往會有緩刑。消息指，政府計劃取消緩刑，因應醫生專業失當的嚴重程度設四級罰則，最嚴重第一級可永久除牌。政府亦擬訂立嚴重罪行名單，最嚴重的包括干犯國家安全罪行、謀殺等，被定罪醫生將即時被永久除牌。



政府將提交改革醫委會及修訂《醫生註冊條例》建議方案，消息指政府將於數周内公布方案。（資料圖片）

醫委會人數增至35人 至少11人為業外委員

消息指，醫委會組成人數會由現時的32人增至35人，當中醫生委員人數維持24人，業外委員人數由以往25%增至約31%，由政府物色醫生以外的醫療專業人士。就醫生委員，消息指政府會引入不同背景醫生，例如增加科大醫學院代表等，而由業内選舉產生的醫生委員席位也會減少。

拖延16年才展開研訊的雙非子腦癱案觸發再改革醫委會，政府同時計劃修訂《醫生註冊條例》。圖為2026年6月7日，雙非嬰兒腦癱案重啟研訊進入結案陳詞，病人父母黎志堅（中）及彭紅英（左）到場，右為一直關注事件的社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片/湯致遠攝）

設立「醫務調查組」和「醫務審裁團」分別處理調查和研訊

就投訴機制，消息指當局將設立「醫務調查組」和「醫務審裁團」分別處理調查和研訊，或取代現有的初步偵訊委員會。醫務調查組負責調查投訴，有權傳召證人和要求提交資料，違者可被罰款。倘調查組發現足夠證據，就會轉介醫務審裁團進行研訊。醫委會有權向審裁團發出指示，規定控辯雙方何時提交文件。

政府將提交改革醫委會及修訂《醫生註冊條例》建議方案，消息指政府將於數周内公布方案。（資料圖片/廖雁雄攝）

四級罰則最嚴重一級可永久除牌 犯國安可列此級

此外，消息指政府計劃取消緩刑安排，因應醫生專業失當的嚴重程度設置四級罰則。最嚴重第一級可永久除牌；第二級是「有時限除牌」，醫生在訂明時限内除牌，限期後可向醫委會申請復牌；第三級為「有時限停牌」，醫生在時限内不准執業，但時限後自動復牌。第四級是「有條件執業」，醫生如達到特定條件可繼續執業，否則可要求停牌。

消息指，政府將訂立嚴重罪行名單，最嚴重的包括干犯國家安全罪行、強姦、謀殺等，被定罪醫生會被即時永久除牌。