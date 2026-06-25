醫委會改革｜專業自主抑醫醫相衞？病人組織盼非醫生委員增至佔半

香港醫學霸權的坐大正是以「專業自主」作包裝，環顧目前醫委會組成，32位委員中醫生佔24席，只有8位是業外人士，醫委會成員更有一半由醫生或醫生團體選出，惹來醫醫相衞、難以監察痛點。



消息指，今次政府再改革醫委會，醫委會組成人數會由現時的32人增至35人，其中業外委員比例由以往的25%增至約31%關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌歡迎改革，但憂慮業外委員雖並非醫生，但仍然從事醫療專業，未必能反映普通市民意見，他更期望政府持續檢視醫委會組成，逐步達至業内外委員各佔一半。



目前醫委會組成，32位委員中醫生佔24席，只有8位是業外人士，醫委會成員更有一半由醫生或醫生團體選出，惹來醫醫相衞、難以監察痛點。（資料圖片/郭梓謙攝）

消息指，醫委會組成人數會由現時的32人增至35人，當中醫生委員人數維持24人，業外委員人數由以往25%增至約31%，由政府物色醫生以外的醫療專業人士。就醫生委員，消息指政府會引入不同背景醫生，例如增加科大醫學院代表等，而由業内選舉產生的醫生委員席位也會減少。

根據醫委會網站，目前醫委會由24名醫生委員和8名業外委員組成。醫生委員方面，中大、港大、醫專各自提名2席、醫管局行政總裁佔1席、衛生署長或其代表佔1席、醫學會提名及選出7席、全體醫生選出7席、醫專提名並選出2席；業外委員方面，行政長官委任4席、病人組織選出3席，消委會提供1席。

彭鴻昌歡迎改革，惟他擔心今次新增的業外委員雖然並非醫生，但仍然從事醫療專業，未必能反映普通市民意見。(資料圖片/盧翊銘攝）

彭鴻昌指改革方向正確 惟業内外委員各佔半始能回應社會期望

社區組織協會幹事彭鴻昌指，歡迎政府增加業外委員比例，形容方向正確，惟他認為未來應達至業内外委員各佔一半，從而回應社會大眾對醫生操守的期望。他又指，新增的業外委員雖然並非醫生，但仍然從事醫療專業，擔心未必能反映普通市民意見。

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，增加業外委員人數可回應社會訴求，監察醫委會工作。（資料圖片/鄭子峰攝）

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，增加業外委員人數可回應社會訴求，監察醫委會工作。惟林哲玄認為委員席數應維持由醫生主導，以便處理涉及專業知識的事件。至於未來可否在確保醫生主導下，繼續擴大業外委員人數，他認為要視乎醫委會運作情況，「如果太多人開會，每個人發言、討論時間被壓縮，運作有一定難度。」