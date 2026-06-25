宏福苑｜專家稱災難因系統性失效　居民逃生時間歸零　倡11項建議

大埔宏福苑大火獨立委員會周四（25日）續舉行聽證會。獨立委員會委任的消防工程專家分析宏昌閣死者死因，指出宏昌閣的光井火勢10秒攻頂，惟逃生梯出口卻被堵塞，令居民逃生時間為零。專家表示，濃煙除了攻入逃生梯，亦攻入單位。部份無受大火波及的單位，亦因濃煙攻入而造成居民身亡。



專家總結，稱今次災難是系統性失效，由「一連串失誤」所導致，容許無阻燃性能的可燃物在光井凹槽堵積，致光井一起火，火勢噴發如「火山爆發」。專家提出11項建議，包括禁止於光井使用可燃物件、大維修個案要逐個審批等。



獨立委員會委任的專家、理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明。（湯致遠攝）

宏昌閣火10秒攻頂 逃生梯濃煙密佈致死

宏福苑大火起火位置在宏昌閣104及105號單位外的光井的底部平台，火勢在凹槽乘煙囪效應及棚網垂直蔓延成為「火龍」。獨立委員會委任的專家、理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明分析宏昌閣81名死者的死因，有24人死於公共走廊或在梯間找到。江黎明表示，火勢由最低層蔓延至最高層只需10秒，即使居民想從後樓梯間逃走，但濃煙滿佈，火產生一氧化碳、有毒氣體，最終導致死亡。

專家總結宏福苑大火是系統性失效，由「一連串失誤」所導致，容許無阻燃性能的可燃物在光井凹槽堵積，致光井一起火，火勢噴發如「火山爆發」。（梁鵬威攝）

濃煙經門縫、窗戶入室

此外，聽證會早前披露，宏昌閣有57名死者死於單位裏。江黎明表示，宏福苑各廈的走廊側窗，玻璃窗很快破裂，窗變成「開口」讓火焰進入。此外，在光井的竹棚燒着後都產生大量濃煙，濃煙亦會攻入對正光井的04及05號單位。

江黎明說，宏昌閣04、05、06、07室受光井火勢影響，但02及03室無受過光井火勢影響，卻有居民死於濃煙。他舉例，宏昌閣2603室，因同層的2604室被完全焚毁，濃煙經大門入屋；至1202室則因為1203室及1201室都及發生大火，令濃煙入室。不過，他認為如果當時部分人留在無受大火波及的單位，再打開窗戶排煙，或有可能生還。

獨立委員會委任的消防工程專家，香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI。（湯致遠攝）

專家總結：居民逃生時間為零 災難為系統性失效 連串失誤所致

另一名被委任專家、理大建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail Usmani稱，宏福苑的火勢一致由外部攻入室內，加上走廊側窗很快破裂，火焰與濃煙隨即攻入大廈內部。Asif Sohail Usmani指出，宏昌閣居民逃生時間「基本上是零」，因為逃生路線在居民疏散已堵塞。他形容，今次災難是系統性失效，由「一連串失誤」所導致。

Asif Sohail Usmani批評，大廈進行臨時工程，不被視為大廈的一部份，故物料不受規管，惟多層大廈同時及長時間被可燃物料覆蓋逾一年，「令人懷疑臨時到底有幾臨時？」他續指，容許無阻燃性能的可燃物在光井凹槽堵積，致光井一起火，火勢噴發有如「火山爆發」

專家建議光井禁用可燃物 陸啟康引英案例關注成本

委員會專家最終提出11項建議，包括禁止相鄰大廈、即相近少於60米的大廈同時被可燃物覆蓋、禁止於光井使用可燃物、大維修個案要逐個審批、檢視強制驗樓制度等。不過，提到禁止於光井使用可燃物時，獨立委員會主席陸啟康質疑其可行性，指出英國格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）大火發生後，當地外牆禁止使用可燃物料，令工程成本增加十倍，使當地工程「很大壓力」。

陸啟康最後稱，委員會提建議時無法太理想化，但會制定方向「向前走」，因為仍有很多人要住要維修的高風險樓宇中，形容宏福苑大火是凝重的教訓。