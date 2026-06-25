宏福苑｜專家稱災難因系統性失效 居民逃生時間歸零 倡11項建議
大埔宏福苑大火獨立委員會周四（25日）續舉行聽證會。獨立委員會委任的消防工程專家分析宏昌閣死者死因，指出宏昌閣的光井火勢10秒攻頂，惟逃生梯出口卻被堵塞，令居民逃生時間為零。專家表示，濃煙除了攻入逃生梯，亦攻入單位。部份無受大火波及的單位，亦因濃煙攻入而造成居民身亡。
專家總結，稱今次災難是系統性失效，由「一連串失誤」所導致，容許無阻燃性能的可燃物在光井凹槽堵積，致光井一起火，火勢噴發如「火山爆發」。專家提出11項建議，包括禁止於光井使用可燃物件、大維修個案要逐個審批等。
宏昌閣火10秒攻頂 逃生梯濃煙密佈致死
宏福苑大火起火位置在宏昌閣104及105號單位外的光井的底部平台，火勢在凹槽乘煙囪效應及棚網垂直蔓延成為「火龍」。獨立委員會委任的專家、理大建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明分析宏昌閣81名死者的死因，有24人死於公共走廊或在梯間找到。江黎明表示，火勢由最低層蔓延至最高層只需10秒，即使居民想從後樓梯間逃走，但濃煙滿佈，火產生一氧化碳、有毒氣體，最終導致死亡。
濃煙經門縫、窗戶入室
此外，聽證會早前披露，宏昌閣有57名死者死於單位裏。江黎明表示，宏福苑各廈的走廊側窗，玻璃窗很快破裂，窗變成「開口」讓火焰進入。此外，在光井的竹棚燒着後都產生大量濃煙，濃煙亦會攻入對正光井的04及05號單位。
江黎明說，宏昌閣04、05、06、07室受光井火勢影響，但02及03室無受過光井火勢影響，卻有居民死於濃煙。他舉例，宏昌閣2603室，因同層的2604室被完全焚毁，濃煙經大門入屋；至1202室則因為1203室及1201室都及發生大火，令濃煙入室。不過，他認為如果當時部分人留在無受大火波及的單位，再打開窗戶排煙，或有可能生還。
專家總結：居民逃生時間為零 災難為系統性失效 連串失誤所致
另一名被委任專家、理大建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail Usmani稱，宏福苑的火勢一致由外部攻入室內，加上走廊側窗很快破裂，火焰與濃煙隨即攻入大廈內部。Asif Sohail Usmani指出，宏昌閣居民逃生時間「基本上是零」，因為逃生路線在居民疏散已堵塞。他形容，今次災難是系統性失效，由「一連串失誤」所導致。
Asif Sohail Usmani批評，大廈進行臨時工程，不被視為大廈的一部份，故物料不受規管，惟多層大廈同時及長時間被可燃物料覆蓋逾一年，「令人懷疑臨時到底有幾臨時？」他續指，容許無阻燃性能的可燃物在光井凹槽堵積，致光井一起火，火勢噴發有如「火山爆發」
專家建議光井禁用可燃物 陸啟康引英案例關注成本
委員會專家最終提出11項建議，包括禁止相鄰大廈、即相近少於60米的大廈同時被可燃物覆蓋、禁止於光井使用可燃物、大維修個案要逐個審批、檢視強制驗樓制度等。不過，提到禁止於光井使用可燃物時，獨立委員會主席陸啟康質疑其可行性，指出英國格倫菲爾大廈（Grenfell Tower）大火發生後，當地外牆禁止使用可燃物料，令工程成本增加十倍，使當地工程「很大壓力」。
陸啟康最後稱，委員會提建議時無法太理想化，但會制定方向「向前走」，因為仍有很多人要住要維修的高風險樓宇中，形容宏福苑大火是凝重的教訓。