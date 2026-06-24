宏福苑大火五奪命因素　竹棚阻出口　調查組：落到地下都無法離開

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會今日（24日）舉行第五輪二場聽證會，跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽作供時指，多人喪命涉及五大因素，包括火警蔓延快、逃生口被竹枝阻礙、逃生梯被改裝、警鐘被關及發泡膠封窗。



于文陽提到火災導致大量竹支、棚網及帆布等雜物跌落，堵塞逃生出口，居民難以離開，同時消防難以入內救援：「居民就算落到地下，都無辦法離開呢幢大廈。」



跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽（右）6月24日在宏福苑大火獨立委員會作供稱，（黃偉民攝）

于文陽指，宏福苑大火蔓延速度快，事發當日下午4時11分，宏道閣未有明顯火災，然而20秒後火勢已蔓延至31樓。他解釋，因光井平台放了很多雜物，方位正向東，風勢令火勢增强。

他指，從宏新閣、宏昌閣及宏泰閣生口相片可見，火災時濃煙不斷向上升，宏新閣明顯有天花剝落，熱力令居民無法經過逃生梯。

于文陽指，火災導致大量竹支、棚網及帆布跌落，堵塞出口，令居民無法離開，同時消防員難以進入大廈救援。（資料圖片/夏家朗攝）

第二，火災導致大量竹支、棚網及帆布跌落，堵塞出口，令居民無法離開，消防員亦難以進入大廈救援。于文陽指，「居民要成功快過火，離開兩條樓梯落到地下。但落到地下未必安全，跌落的竹支、棚網 、踢腳膠板，居民要快過呢啲嘢跌落嚟之前，佢先係安全。」

居民就算落到地下，都無辦法離開呢幢大廈。 跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽

此外，火災當日宏福苑火警被關閉，居民見不到有火舌飄向所屬大廈，無法疏散。同時由於發泡膠封窗，居民無法得悉窗外狀況。此外，由於宏福苑兩條樓梯被改裝成生口，居民就算進入逃生梯，亦受不到保護。

對於火警起因，目前專家均指向吸煙引致，消防處分區指揮官（機場）杜志榮今作供時排除了多項可能的原因：

電器短路？杜志榮指機電署曾進入宏昌閣104、105室，未見有短路情况，亦留意到火勢由外至內。

縱火？杜志榮指如果縱火會有助燃劑，助燃劑亦會大範圍流入石屎內，石屎會裂開，但調查時並無發現，因此亦排除此一可能。

燒焊？杜志榮指宏福苑當日沒有安排燒焊工作。