宏福苑｜跨部門調查：無證據指何偉豪疏忽　有時間逃生寧選擇救人

宏福苑獨立委員會聽證會早前揭示殉職消防員何偉豪，與兩名同僚被派往宏昌閣2705室救出住戶，但最終被發現宏泰閣對出空地墮樓身亡。跨部門調查專組提交最終報告，表示何偉豪與兩名同隊的消防員遵從程序，無證據顯示他們有疏忽。跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽哽咽表示，何偉豪的氧氣樽滿氣，「如果佢選擇自己逃生，其實佢係可以嘅，但佢選擇咗⋯⋯（佢選擇咗去救人？）係。」



跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽表示，無證據顯示何偉豪在大火當日有疏忽。（梁鵬威攝)

最終報告重提何偉豪失散經過 確認何與隊員跟足程序

早前聽證會披露，何偉豪進入大廈7分鐘後，經通訊系統叫叫「Mayday Mayday」呼救，半小時後被發現從31樓墮樓身亡。

周三（24日）會上重提何偉豪的失散經過，跨部門專組調查報告指，何與兩名同行消防員遵從程序，並無證據顯示有疏忽。跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽解釋，大火初期何因協助坐輪椅的婆婆，與兩名同同僚失散，及後何進入宏泰樓，按規定乘坐升降機前往火場低兩層、即25樓，故相信他跟足程序，又估計他誤判自己當時身處宏昌閣。

宏福苑今日舉行第26場聽證會。（梁鵬威攝)

專組組長哽咽：何有時間走 他選擇救人

被問日後會否檢討，確保消防員執行任務時不會遭遇不測？于文陽指會檢討，又一度哽咽，「其實佢係有時間走，佢本身上到25樓，佢啱啱進入，佢用住一個滿氣嘅樽，如果佢選擇自己逃生，其實佢係可以嘅，但佢選擇咗⋯⋯（佢選擇咗去救人？）係。」

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃回應：「多謝你講出呢件事，因為坊間對於佢嘅評論都有啲唔公道。」

殉職消防員何偉豪進入火場時「落單」。（資料圖片／消防處提供圖片）

衣物無沾外來液體 防護衣左袖等多處明顯燒毀

聽論會上亦披露，事發時何偉豪身穿保護衣物的化驗報告。政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文周一（22日）稱，就何身上13個保護衣物和隨身物品化驗，包括鎚仔、褲及靴等，證實他身上無沾染外來液體。

結果又顯示，其身上衣物有數處明顯燒毀跡象，包括消防防護衣左袖、T恤左袖、防護褲及內褲的左腿及右腿下擺位置。