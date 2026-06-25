工展會購物節2026周五亞博開幕　榴槤參展商期望生意額升一倍

第六屆工展會購物節明天（26日）開幕，一連4日在機場島亞洲國際博覽館5號及7號展館舉行，新增兩大展區包括「東南亞美食區」、「潮玩運動區」，廠商會副會長莊家彬期望緊貼全球運動熱潮，東南亞美食區則能令市民留港感受正宗風味，預計今年大約六萬人入場，與往年相若。



有榴槤參展商指往年生意強差人意，而現時暑假未至，而市民北上意欲較以往低，有信心可「扳回一城」，期望今年生意額能上升一倍。



開幕前一天，參展商加緊在場佈置。（陳巧恩攝）

新增兩大展區滙聚人流 副會長莊家彬：緊貼世界盃運動熱潮

廠商會副會長莊家彬指，今屆工展會購物節的產品種類、優惠獎賞和娛樂體驗皆全面升級，全場設9大展區總共250個攤檔。他表示，廠商會繼續推陳出新，緊貼世界盃運動熱潮，設匹克球場，大會提供球拍，亦有專業教練在場指導，期望「大朋友、小朋友都可以快速上手」。

莊家彬稱，設匹克球場旨在吸引年輕人。（陳巧恩攝）

莊家彬續指，今年主辦方與旅發局、機管局、跨境巴士公司和電子支付平台合作，加強推廣；旅客亦可憑有效旅遊證件免費入場，希望除了吸引港人留港玩樂，亦能推廣至國際旅客。

球場會由明日（26日）至28日，每日下午4時35分起開放至晚上7時，即場報名，每節三十分鐘，展期最後一天（29日）全日開放，每節一小時，尚餘少量名額，先到先得。

莊家彬即場與小朋友在匹克球場試玩。（陳巧恩攝）

參展商：暑假未至及市民北上意欲跌 有信心可「扳回一城」

連續參展三年的攤檔負責人B哥指受北上消費影響，往年的生意額強差人意，希望今年生意額可以升一倍。他認為新增的「東南亞美食區」對生意有一定幫助，集中的展區有利有意尋找東南亞美食的市民到訪。今年的展期比往年早，他認為暑假未至以及市民北上意欲較以往低，有信心可「扳回一城」。

B哥亦相信自己的攤檔，能從云云東南亞美食中突圍而出，「我哋係專啲嘅，除咗榴槤就咩都唔識做㗎啦」，期望以專攻之道吸引市民。

參展商B哥習慣設更高生意額目標，讓同事「追target」。（陳巧恩攝）

有參展商看準青年做運動時會打卡 推出顏色鮮艷運動服裝

「潮玩運動區」其中一個參展商，市場部黃小姐指看準青年做運動時會打卡，特意設計顏色鮮艷的運動服裝，期待吸引更廣客源。品牌使用環保物料製衣，包括蠔殼和膠樽等廢料，特點是速乾吸汗。在中環的實體店一直深受本地人和遊客歡迎，希望藉此購物節讓更多人認識品牌，打響品牌的名號。

莊家彬預計今年大約六萬人入場，與往年相若，繼續會有三條免費穿梭巴士路線往返亞博館和東涌、荃灣及屯門；加上機場快綫乘車優惠，不擔心受長者乘車「兩元兩折」政策影響。