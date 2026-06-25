油價｜政府部門統一向租用車輛發還全額隧道費　不再限實報付半額

政府上月起減免商用車50%的隧道費，希望協助業界應對燃料費上升的壓力，為期兩個月。不過，香港非專利巴士聯會秘書長李貴平早前指，部分租用車輛的政府部門，只按合約「實報實銷」支付半額隧道費。他強調政策原意是體恤商用車營運者，若只報銷半額隧道費便違反了原意，認為若政府高層對報銷條款有官方解釋會較佳。



政府發言人今日（25日）表示，政府部門如需租賃商用車輛，應向合約承辦商發還全額隧道費，物流服務署已向各政策局和部門提供處理發還全額隧道費的具體指引。



香港非專利巴士聯會秘書長李貴平（中）。（資料圖片／黎倩婷攝）

李貴平早前指，部分租用車輛的政府部門，只按合約「實報實銷」支付半額隧道費。他表示，合約的確寫明隧道費為實報實銷，不過實報實銷全額還是半額隧道費，則相信是前線員工的理解有出入，因為有部分政府部門支付了全額隧道費。至於不同合約之間的相關條款是否有出入，他則表示不清楚。

各條隧道已顯示巴士、貨車、小巴和的士隧道費減半。（運輸署Facebook圖片)

政府發言人今日指，為配合政府跨部門監察燃油供應專責組支援運輸業界減輕商用車輛的營運成本的目標，各政策局和部門在政府減免商用車輛隧道費措施實施期間，如需租賃商用車輛，應向合約承辦商發還全額隧道費。而因應上述政策目標，物流署已向各政策局和部門提供處理發還全額隧道費的具體指引。