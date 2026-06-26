小一「提早放榜」｜調查揭涉一教局人員操作疏忽　停增薪點兼調職

教育局今日公布小一統一派位結果短訊事件的調查結果，主要涉及一名教育局人員於放榜日前夕、即6月2日上午，設定短訊發送程序時出現人為操作疏忽，導致短訊載有錯誤年份及註冊日期，並較原定公布日期提早一天發送通知家長。當局指，決定向涉事人員紀律跟進，將停止發放增薪點，並調離原來崗位。



有讀者向《香港01》反映，今早接獲小一統一派位結果通知，較原定日期提早一日。(讀者提供)

涉人為操作疏忽 短訊資料錯誤、提早一日發出短訊

小一統一派位原定明日6月3日放榜，不過，有部份家長卻提早一日經短訊獲悉結果，不過，內容卻有資料出錯。

事隔逾三周，教育局公布調查結果，指事件主要涉及一名教育局人員，這名人員於6月2日上午操作短訊系統時，在設定短訊發送程序時，出現人為操作疏忽，導致短訊載有錯誤年份及註冊日期；亦較原定正式公布日期提早一天發送予家長。當局指，決定向涉事人員紀律跟進，將停止發放增薪點，並調離原來崗位。

將向涉事人員停發增薪點 被調離原來崗位

當局指，是次誤發短訊事件並未影響派位結果，正式的小一統一派位結果已按原定安排於6月3日公布。考慮到事件性質和涉事人員的疏忽，以及對家長造成不便、社會的關注和對政府聲譽的影響，局方決定向相關人員進行紀律跟進，並會在考績報告內反映其在執行相關職務時的缺欠，以及向他停止發放增薪點。有關人員會被調離原來崗位。

教育局今日公布小一統一派位結果短訊事件的調查結果。(資料圖片)

另有教局人員未妥善覆核 考績報告反映不足

調查亦發現，另一名教育局人員未有在工作流程中設立足夠的覆核及批准措施，督導管理的表現未如理想，局方已告誡該名人員，並在其考績報告反映有關不足。

調查小組認為，今次事件除涉及人為疏忽外，亦反映現行工作流程及內部監控機制有完善空間。調查小組在全面檢視相關工作流程、系統設計及人員安排等方面後建議一系列優化措施：

（一）編訂內部工作指引，明確列明發送短訊的工作流程、責任分工及批核安排，並定期檢討及更新；

（二）於短訊發送系統設立多層級覆核及批准流程，發送任務須經多層級的人員確認後方可啓動，並限制任務確認後的更改；以及

（三）在大規模發放短訊通知前先進行實務演練，以及繼續定時舉辦系統操作簡報及培訓，加強相關人員對工作流程及發送系統的認識，以及提升應變能力及風險警覺性。



教育局指，學位分配組已即時實施上述優化措施，其他組別亦會根據上述原則，提升其他涉及向公眾發放資訊的流程，確保相關資訊發放準確穩妥。