誤發小一派位結果｜校長稱非所有家長收短訊 　早部署叩門引不公

小一統一派位原定周三放榜，不過，不少家長今早卻接獲SMS短訊通知。教育局解釋，由於「設定系統發送程序時出現操作偏差」，導致短訊被錯誤提早發放。有幼稚園校長形容情況罕見，早上有家長向學校查詢，部份人收到，部份則未收到，認為事件引起「少少唔公平」情況，亦有家長埋怨聲音，因為子女未獲派心儀校的家長，可提早半日部署「叩門」，如找人寫推薦信等。



有讀者向《香港01》反映，今早接獲小一統一派位結果通知，較原定日期提早一日。(讀者提供)

部份家長無收到短訊 有人可早部署叩門

教育局「設定系統發送程序時出現操作偏差」，提早一日誤發小一統一派位通知結果，部份家長早上接獲SMS通知，其小朋友獲派所屬學校的結果，不過，訊息內容有錯，例如標示的年份是2025年。(見另稿)

教聯會副主席、思博幼稚園校長蔡麗芳表示，今早有家長向學校查詢，部份提早接獲通知，部份則未收到。她續指，部份收到教育局通知的家長，及後再獲當局發多一個訊息，解釋今早誤發訊息，內容或與明日派位結果有差異，但機會率微。

她認為，事件或引起少少不公平，接獲通知的家長，如小朋友未獲派心儀學校，變相提早半日準備和部署「叩門」，例如可找人寫推薦信、聯絡校長了解叩門機會等，如學校叩門位採取先到先得，亦可能變相較有利。

她認為，事已至此，結果已定，都沒有辦法，料會有家長埋怨聲音，「如我(家長)收到SMS嘅小朋友，會唔會著數啲，可以早知結果和準備」。不過，她認為問題未必太大，既然已知道有部份人較早知悉結果，家長亦可以提早準備，「當自己真係唔得時可以點樣做」。

教聯會副主席、思博幼稚園校長蔡麗芳表示，接獲通知的家長，如小朋友未獲派心儀學校，變相提早半日準備和部署「叩門」。（教聯會Facebook）

津貼小學議會顧問張作芳表示，今次小一派位結果短訊涉技術故障，家長毋須理會，以明日結果屬實。(資料圖片)

津小議會：料家長心情動盪 籲安心等多日

津貼小學議會顧問張作芳表示，知悉有部份學校接獲家長查詢，稱接獲教育局SMS短訊通知小一統一派位結果，不過部份資料出錯，例如註冊日期不確。她指，早上從傳媒知悉疑涉技術故障，建議家長毋須理會，待明日正式公布的結果為準。她續指，家長理應明日接獲實體信通知，即印有派位結果的《小一註冊證》，最遲後日會收到，屆時家長憑註冊證，再於指定日子到學校辦理入學註冊手續。

張作芳形容，今次教育局誤發統一派位結果情況罕見，入行以來「好似第一次見」。她指，估計不少家長以為提早一日放榜，因資料非完全正確，料令到他們心情上有困擾，「心情動盪」，估計學校接獲不少查詢，需要幫手協助解釋，呼籲家長安心等多一日。