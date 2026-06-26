啟德郵輪碼頭招標｜接2份標書稱市場反應正面　年底選出新營運商

政府早前延長啟德郵輪碼頭的招標期限，由今年5月22日延至今日（6月26日）。文化體育及旅遊指，就營運和管理啟德郵輪碼頭下一份租約的公開招標，已於今日（中午截止，政府共接獲兩份投標書，並已隨即展開評審工作，目標在今年年底前選出最合適的碼頭營運商，攜手提升啟德郵輪碼頭的配套與吸引力，鞏固香港作為亞洲國際郵輪樞紐的地位。



現時啟德郵輪碼頭的租約將於2028年5月31日屆滿。（資料圖片）

文體旅局：招標反應顯示業界對啟德郵輪碼頭的未來發展充滿信心

文化體育及旅遊局表示，今次次招標市場反應正面，顯示業界對啟德郵輪碼頭的未來發展充滿信心，而政府會按照招標文件的評分準則進行評審，目標在今年年底前選出最合適的碼頭營運商，攜手提升啟德郵輪碼頭的配套與吸引力，鞏固香港作為亞洲國際郵輪樞紐的地位。

新租約把碼頭公共空間交由營運商管理和舉辦活動 引入KPI

營運和管理啟德郵輪碼頭的下一份租約將於2028年6月起生效，政府在新租約下作出了兩項主要調整，分別是將碼頭的公共空間（包括位於二樓的平台花園及天台的啟德郵輪碼頭公園）交由碼頭營運商管理和舉辦活動，以及就碼頭營運商的表現引入關鍵績效指標，以加強監察及提升碼頭的整體管理水平。

文體旅局局長羅淑佩表示，希望尋找能夠最大限度發揮碼頭價值的營運商。（資料圖片／廖雁雄攝）

租約期2028年6月1日起 為期10年

造價約82億啟德郵輪碼頭在2013年啟用，現時由「環美郵輪碼頭」負責營運，租約2028年5月31日屆滿。政府早前宣布，公開招標營運和管理啟德郵輪碼頭的租約，租約期由2028年6月1日起，為期10年，投標時間原定在今年5月22日截止。

文體旅局局長羅淑佩日前向指，由於新合約的規定增加，有意投標者需要更多時間作準備，向旅遊事務署申請延長招標期限，促使當局早前宣布推遲至今日。

2024年10月，啟德郵輪碼頭沒有郵輪泊岸的日子，多間店舖落閘。（資料圖片）

新租約引入4項KPI 當局冀尋找發揮碼頭最大價值的營運商

近年啟德郵輪碼頭使用率低，被坊間批評淪為「死場」。政府招標租約中，便要求中標者一併管理碼頭的公共空間，包括平台花園和天台公園等。

另外，新租約引入4個新KPI，包括每年郵輪停泊次數、非郵輪活動次數、非郵輪活動訪客人數及附屬商業區租用率，如第三年起仍未達KPI，中標者須向政府補償。

羅淑佩指，希望郵輪碼頭的設施及空間能妥善利用，因此當局希望尋找能夠最大限度發揮碼頭價值的營運商，而非僅確保船隻停泊、出入境及檢疫部門運作良好的營運商。

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