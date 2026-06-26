開心購物節7.1開鑼　逾220品牌參與增1成　線上線下發$20億優惠

為期兩個月的開心購物節2026 由7月1日開始至8月31日舉行，超過220個品牌參與，比去年增加一成，超過6,000間商舖，透過15個優惠平台線上線下同步發放總值接近二十億元優惠。



貿發局主席馬時亨指香港商會建持續創新，在艱難時多動腦筋，更要以禮待客，刺激本地消費。其中一間參與購物節的商戶美心集團發言人表示，集團一直因應消費習慣轉變以作出改革，期望轉型能帶來新氣象。



貿發局主席馬時亨致詞提到香港商場創意不及內地，期望香港商戶繼續多動腦筋創新。（梁鵬威攝）

馬時亨籲前線員工「飯碗嚟㗎，唔該做好啲」 新增「有禮店舖」選舉

馬時亨在開幕禮致詞指香港不同行業面對很多挑戰但認為香港商戶一直保持新意，在艱難中要多動腦筋，轉型留客。馬時亨分享到深圳萬象城的購物體驗，認為當地售貨員比較有禮貌，令他最後購買更多商品，認為有禮的營商態度能真正刺激到消費。希望零售商多呼籲員工「飯碗嚟㗎，唔該做好啲」，大會亦新增的「有禮店舖」選舉能刺激前線員工提供更好服務。

各界合作推出接近20億元優惠。（梁鵬威攝）

各界合作推出接近20億元優惠。（梁鵬威攝）

去年起萬寧在三間分店增設中醫服務，包括屯門、銅鑼灣和佐敦，特意在港九新界各設一間分店。（梁鵬威攝）

萬寧三間分店增中醫服務 提供客制化報告盼消費者知需要什麼中藥

萬寧藥劑師趙先生提到由上年起萬寧在三間分店增設中醫服務，包括屯門、銅鑼灣和佐敦，特意在港九新界各設一間分店。智能四診儀可以為市民提供「望、聞、問、切」中醫服務，其後會提供客制化報告，供市民選購適合自己的中藥進補。

美心集團表示，公司一直隨着市民消費模式改變而策略性開舖。（梁鵬威攝）

美心集團「減大枱加細枱」 隨市場變化轉型

美心集團發言人張先生指集團一直採用策略性開舖，根據市民消費習慣和模式調整。近期發現市民減少大型聚會，大圍枱未能符合現時香港人消費習慣，於是打算轉型。今年三月新世紀廣場新開張增設較多小圍餐桌，符合現時市民較多小型聚會。

香港零售管理協會主席謝邱安儀提到，各個業界均遇到不同難題單靠行業單打獨鬥並不足夠。（梁鵬威攝）

抓緊銀髮機遇 推專屬優惠

香港零售管理協會主席謝邱安儀指近年複雜多變的營商環境為各行各業帶來了不少的挑戰，單靠行業單打獨鬥已經是不足夠，所以協會一直致力團結跨業界力量，共同提升香港領袖業以及其他相關行業的競爭力 。她補充香港零售界剛從谷底回升，業界需要在平穩中開拓商機。今年亦會着力抓緊銀髮機遇，加強在銀髮經濟」方面的推廣安排長者參加「美與健」生活博覽，關懷長者同時推動經濟，一舉兩得。