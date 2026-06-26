香港開心購物節7.1開始　優惠逐一睇　用《香港01》程式領全優惠

香港零售管理協會今日（6月26日)公布，第四屆「香港開心購物節」將於7月1日至8月31日舉行，除了提振本地零售業，同時慶祝香港特別行政區成立29周年。大會公布，今年參與品牌超過220個，比去年增加一成，涵蓋逾6,000間商舖，透過15個優惠平台，線上線下同步發放逾600項、總值數10億元的「震撼好禮」。



使用方法三部曲：於指定平台領取優惠券（部份可領全部優惠、部份只可領取個別優惠），再於門市出示電子優惠券，便可享優惠。其中市民可透過《香港01》手機應用程式，領取所有優惠。其中多間參與食肆或食品零售商，推出買一送一優惠，包括麥當勞巨無霸套餐、肯德基巴辣雞腿包、香港必勝客香蒜肉絲意粉等。



「香港開心購物節」2026各項優惠。（零售管理協會圖片）

「香港開心購物節」2026各項優惠。（零售管理協會圖片）

「香港開心購物節」2026各項優惠。（零售管理協會圖片）

「香港開心購物節」2026各項優惠。（零售管理協會圖片）

謝邱安儀：團結跨界別強大力量是港零售業走出低谷核心動力

零售管理協會表示，今年活動延續「好禮．有禮」為核心主題，規模更勝去年。協會主席謝邱安儀在儀式上致歡迎辭時表示，面對複雜多變的營商挑戰，團結跨界別的強大力量，正是香港零售業走出低谷、再創高峰的核心動力。

主禮嘉賓貿易發展局主席馬時亨於啓動禮上表示，貿發局一直與香港零售管理協會緊密合作，「香港開心購物節」不僅與貿發局8月舉辦的多項商貿及消費展覽産生協同效應，亦正好配合貿發局推出的電商項目「香港好物節」，透過整合宣傳及直播帶貨策略，協助港商旗下品牌拓展更廣闊的內地電商版圖。

「香港開心購物節」2026各項優惠。（零售管理協會圖片）

「香港開心購物節」2026各項優惠。（零售管理協會圖片）

麥當勞巨無霸套餐買一送一 三間酒店自助餐買一送一

其中多間參與食肆或食品零售商，推出買一送一優惠，包括麥當勞巨無霸套餐、美心西餅美心精緻蛋卷(6條裝)系列、鴻福堂隨行湯、肯德基巴辣雞腿包、香港必勝客香蒜肉絲意粉 ，以及北角海逸酒店自助晚餐成人優惠、香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳半自助午餐、悦品酒店自助晚餐等。

另外，安記海味也推出紅燒溏心鮑魚買一送一優惠，官燕棧指定即食燕窩也同樣買一送一。惠康超級市場及品味超市有25元優惠券，在百佳超級市場可用1元購買屈臣氏礦物質有氣水，7-Eleven港式奶茶買一送一優惠，大生生活超市大笪地梳打餅也買一送一。

「香港開心購物節」2026各項優惠。（零售管理協會圖片）

「香港開心購物節」2026各項優惠。（零售管理協會圖片）

大會表示，購物節以限量禮品/現金券形式，或購物折扣、 優惠券、 買一送一等購物禮遇，送出超過600項各式各樣禮遇，於15個優惠發放平台，發放各參與商戶提供的優惠。發券平台包括AlipayHK、支付寶、多個Alipay+合作錢包、AR Lens、BoC Pay+、The Club、《香港01》、八達通、Tap & Go「拍住賞」、Visa、WanderJoy、WeChat Pay HK、微信支付。《香港01》手機應用程式是其中一個可領取所有優惠的平台。

使用方法三部曲：於指定平台領取優惠券（部份可領全部優惠、部份只可領取個別優惠），再於門市出示電子優惠券，便可享優惠。

「香港開心購物節」領取限量禮品/現金券形式，或購物折扣、 優惠券、 買一送一等購物禮遇方法。（零售管理協會圖片）

「香港開心購物節」領取限量禮品/現金券形式，或購物折扣、 優惠券、 買一送一等購物禮遇方法。（零售管理協會圖片）

「香港開心購物節」領取限量禮品/現金券形式，或購物折扣、 優惠券、 買一送一等購物禮遇方法。（零售管理協會圖片）

謝邱安儀表示，活動今年加強在「銀髮經濟」方面的推廣。協會將聯同香港社會服務聯會，以及照顧者機構，推出更多銀髮專屬優惠，並安排長者參與8月舉辦的「美與健生活博覽」及「家電．家居．博覽」，讓老友記在享受消費禮遇的同時，獲取更多健康生活資訊。她強調，這跨界別合作，不但幫助零售業抓緊銀髮機遇，亦可以為長者及照顧者送上關懷，達至雙贏。

「香港開心購物節」2026銀髮優惠及禮遇。（零售管理協會圖片）

「香港開心購物節」2026電子支付平台優惠。（零售管理協會圖片）

協會指2026年「香港開心購物節」5大亮點，包括橫跨零售、餐飲、酒店、交通、電商及社聯等十多個界別，獲商經局、香港電台、旅發局及貿發局等跨部門鼎力支持；：匯聚逾220個優質品牌、超600項強勁優惠，總值高達數十億港元，當中包括備受矚目的「買一送一」強打優惠，持續推動銀髮經濟，8月份將首度聯同社會服務聯會及照顧者機構，推出長者專屬優惠；並安排長者參與八月中旬的「美與健生活博覽」及「家電．家居．博覽」，獲取健康消費資訊。

此外，今年全力配合貿發局舉辦第三屆「香港好物節」以開拓內地電商市場；今年更首度與科技夥伴 Shopline 合作推出「直播帶貨」計劃，賦能8個精選本地品牌實踐高互動、高轉化的網上直播營銷；同時舉行「有禮店舖」全民選舉：延續優良傳統，鼓勵消費者在參與商戶店內掃描協會或AR Lens二維碼（QR Code），投選心儀店舖，激勵前線提升服務水平，鞏固香港「好客之都」美譽。