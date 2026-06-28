i-dle香港演唱會｜長傘禁入啟德主場館　放免費儲物架或10元寄存

韓國女團i-dle世界巡迴演唱會今天（28日）最後一場在啟德主場館舉行。由於天氣不穩有機會大雨，啟德體育園提醒入場觀眾，出發前注意最新天氣及交通消息，盡量乘搭公共交通工具，建議穿著輕便衣物及防滑鞋履，天雨路滑人多擠迫，預留充裕時間往返場館，並留意長傘禁入啟德主場館，可放免費儲物架，或選擇10元寄存服務。



啟德體育園提供

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啟德體育園主場館不可攜帶長度超過35厘米的雨傘入場，如有需要，可使用付費寄存服務，雨傘寄存費每件10元，設於啟德體藝館1M層（近中央廣場）、啟德青年運動場外，以及啟德主場館旅遊巴上落客區。

啟德體育園提供

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此外，有付費電子儲物櫃服務，設於啟德零售館及體藝館，詳情請瀏覽啟德體育園官網。另外，亦有臨時雨傘桶或儲物架設於各安檢入口，要記下位置及序號，以便散場時順利取回。

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「票尾經濟」優惠新增免費行李寄存服務

觀眾憑當日演唱會門票即可享多間精選商戶及食肆優惠，以及全新免費行李寄存服務，。「啟德體育園之友」會員憑當日演唱會門票於啟德零售館商戶（快閃店除外）以電子貨幣消費滿600元可換領小型行李寄存券 1 張；消費滿1,200元可換領任何尺寸行李寄存券 1 張。