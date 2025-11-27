宏福苑火災｜宋雨琦@i-dle祝福港人　網民無心情睇騷免費贈MAMA飛

大埔宏福苑（26日）昨日發生五級大火，大批居民痛失家園、與摯親失聯，傷亡數字更令人心碎，令全港市民徹夜難眠。然而，亞洲樂壇年度盛事MAMA頒獎禮（MAMA Awards 2025）原定於明、後兩天（28、29日）在香港啟德體育園盛大舉行。在火災後，外界對這場娛樂盛典是否應如期舉辦爭議不斷，但據韓媒消息指出，主辦方已決定：頒獎禮將「照常進行」。

據悉，目前製作組正在以包含對受害者的慰問和哀悼的方式緊急修改台本，並重新整頓演出。過往MAMA舞台中常見的火焰特效、爆破等「火」相關元素的表演，由於時間緊迫，原定相關舞台中包含關於火的表演的團隊是否繼續按計劃表演也正在討論中，力求在致敬舞台與娛樂慶典之間找到平衡點。另外，原定將出席的本地重量級演員周潤發及楊紫瓊出席或有變數。

頒獎禮在即，一眾韓團包括BABYMONSTER、MEOVV、TWS、i-dle及ZB1等，近日已相繼抵港準備，但大埔宏福苑的無情大火，令全城籠罩在愁雲慘霧之中，有指旅發局原定安排一眾韓星這兩日在香港景點打卡拍攝的行程已取消。而向來寵粉，且與大中華區粉絲關係密切的女團i-dle華籍韓星宋雨琦也在IG發文祝福港人，她黑底白字寫道：「希望大家能平安無事」，並配上三個雙手合十的祈禱圖案。

另外，火災造成的傷亡，令不少原本期待MAMA的粉絲心情直插谷底。有網民在社交平台寫道：「香港火情揪心，MAMA門票送粉絲。」該網民表示：「看到香港大埔突發火災的新聞真的太痛心了，是我土生土長在香港都從未見過的最大型傷亡事件，為遇難者揪心，也向救援人員致敬。 原訂去看11.29香港MAMA演唱會的票，現在完全沒心情前往，一張門票免費送給粉絲。」有其他網民則提議付款購買，把錢捐給有需要地方，另外也有不少網民向香港送上祝福！

