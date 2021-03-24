紀律部隊宿舍供求錯配　消防處員佐級上樓等5.5年　與輪公屋相近

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-24 19:26

有立法會議員質疑紀律部隊宿舍供求錯配，指員佐級單位嚴重短缺，惟主任級單位卻出現過剩。保安局數字顯示，目前各紀律部隊平均輪候宿舍時間，整體介乎1.7年至4.9年。 員佐級中，以消防處平均輪候宿舍時間最長，達5.5年；時間與輪候公屋，平均5.7年相若。至於警務處平均輪候宿舍時間為5年，分別較主任級多3.8年及3年。局方指輪候時間受多項因素影響，如已婚比率、住屋選擇等。當局在2014年施政報告，早已提出會加快興建的8個宿舍，當中4個已完工並入伙，餘下將於今年及明年內陸續完工。

保安局書面答覆新民黨立法會議員葉劉淑儀質詢時，提供各紀律部隊宿舍輪候數字，現時各紀律部隊平均輪候宿舍時間，整體介乎1.7年至4.9年。不過如按職級進一步分類，員佐級當中，以消防處平均輪候時間最長，平均需時達5.5年，較該處主任級長3.8年；其次是警隊平均輪候時間為5年，較督察級長3年。而海關員佐級與督察級人員，輪候宿舍的差距最大，員佐級平均須等4年，督察級不足1年便可上樓。

比較各紀律部隊，目前僅得懲教署，會有員佐級人員輪候宿舍時間，會比主任級快，分別是2.2年及3.3年。主任級中，海關平均輪候時間最快，只需排0.7年，不足一年便可上樓。

保安局指，政府沒有就每支紀律部隊訂立宿舍輪候時間目標，而輪候時間受多項因素影響，包括部門的招聘計劃、人員退休情況、已婚比率、合資格人數、住屋選擇，以及人員領取其他房屋福利的情況等等。

2014年施政報告提出會加快興建的8個宿舍，當局指，當中4個已完工並入伙，包括入境處樂境居、魷魚灣海關人員宿舍、觀塘紀律部隊宿舍及田灣懲教署職員宿舍。餘下4個興建中項目，包括警務處芬園、消防處百勝角已婚人員宿舍、海關慈雲山職員宿舍、海關將軍澳第123區員佐級宿舍，將於今年及明年內陸續完工。