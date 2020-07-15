應屆考生離港發展意欲增　社會事件影響抗拒加入紀律部隊

優才資源中心有限公司去年透過問卷訪問的方式，訪問了3564位應屆中學文憑試(DSE) 考生，了解考生選科和就業的取向。 調查結果顯示，傾向到外國發展的外國考生有上升的跡象，而心理學、護理學及投資科目則是最受考生歡迎科目。從事行業方面，教育和醫療服務則最受考生歡迎。

優才資源中心調查發現，紀律部隊再次成最不受歡迎行業。（馬煒傑攝）

優才資源中心有限公司於去年11月至本年1月期間，以問卷的方式訪問了3,564位來自46間不同地區學校的應屆中學文憑考試(DSE)考生，訪問其升學選科和未來就業的取向，佔全港考生約7.8%。

更多考生傾離港升學 內地升學人數增近一倍

在升學方面，計劃升讀大學考生的百分比由上年的54.9%升至61.9%。當中，有超過八成考生選擇於香港升學，惟選擇到內地及外地升學的學生比例都比往年有所增長，當中計劃到內地升學學生，由去年3.1%升至6.0%，升幅接近一倍。調查團隊指，情況與上年的社會氣氛有關，考生希望可以在一個更安穩地方升學。而本地大學當中，中文大學與理工大學最受考生歡迎，分別佔整體24.6%和19%。

調查總監陳偉權認為，政府應加強推廣STEM教育以擴闊學生出路。（馬煒傑攝）

投資科目受歡迎度大增 男女選科意向明顯有別

在眾多科目當中，心理學和護理學最受考生歡迎，分別有14.09%和13.02%，投資科目則由上年排名第36升至第3，佔整體的12.33%，而酒店及旅遊管理則首次跌出最受歡迎科目十大位置。調查機構認為，考生選科轉變原因，主要是預期收入改變，特別經過去年社會事件影響，酒店和旅遊業生意大受打擊，影響到考生選科意欲。研究結果亦顯示，男應考生較傾向電腦工程，以及機械與電機工程等理科科目，而女應考生則較傾向幼兒教育和護理學。

至於英文/英國文學則成為受歡迎程度最低的學科，僅佔13.6%有興趣，主要原因是考生認為覺得本身英文程度不高、沒有與趣。

選擇留港工作人數下跌 紀律部隊再次成最不受歡迎行業

對於未來工作地點，考生選擇香港的百分比由2018年的84.2%下滑至今年的81.2%。調查機構表示，與選擇海外升學原因一樣，考生都想找一個更安穩的地方生活。

擇業條件方面，考生主要考慮個人興趣與個人能力，其次才是薪水及福利。而教育和醫療服務則最受今年考生歡迎，分別有24.9%及20.7%。紀律部隊則再次成為考生最不希望從事的行業，自2018年加入相關調查選項後，一直位例最不希望從事行業榜首，今年相關比例更由22.5%升到36.1%。調查機構分析，紀律部隊工作不受考生歡迎的主要原因，是受去年社會事件因素影響。而排第二的行業則為法律行業，原因則大多因為困難，及需要背誦條例。

調查團隊建議繼續推廣STEM教育和鞏固語文能力有助於學生升學與就業。（馬煒傑攝）

STEM教育影響學生意向

對於政府近年積極推廣的STEM教育方面，調查結果顯示，有參加STEM的學生，會更傾向主修如電腦工程、機械及電機工程和土木工程的學科。就業方面，參加STEM的學生都會較傾向從事相關行業，例如有意從事資訊科技行業比例為17.8%，較沒參加STEM的學生高8.7%。調查結果反映參加STEM學科可使學生對相關學科和行業更有興趣。

推廣STEM和鞏固學生語文能力 擴闊考生未來出路

調查團隊建議當局，繼續推廣STEM教育和鞏固語文能力，有助於學生升學與就業。團隊認為政府應繼續重視STEM教學課程，從多方面的教學解決學生所面對的數理難題，以避免學生因個人能力不足而無法從事金融、科技創新等相關行業。而語文方面，則建議政府檢討語文教學政策。。