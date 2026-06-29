公屋加租｜居民認為加幅不算過份：知足最重要　有人稱會盡量節儉

據了解，房委會完成兩年一度公屋租金檢討，建議今年10月1日起公屋租金上調2.04%。有公屋居民無奈表示：「都冇辦法㗎啦，住都係要住」。亦有居民認為人工水平、管理屋邨成本增加，房委會上調租金的幅度不算過份、仍可接受，又稱「知足最重要」。



據了解，政府建議房委會資助房屋小組委員會根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」得出的結果，把公屋租金向上調整2.04%。（資料圖片）

公屋租金兩年一檢，據了解，房委會建議公屋租金上調2.04%。若房委會資助房屋小組委員會通過，新租金將於今年10月1日生效。按調整幅度計算，每戶公屋租戶平均每月上調的金額為51元，租金上調的金額介乎10元至128元。消息又指，房委會不建議提供特別寬免措施，認為加幅影響輕微，租戶可負擔。

有人稱會盡量節儉 亦有人稱無奈接受

居住樂富公屋的李先生得知加租2.04%後表示，「住都係要住，加都冇辦法」，市民都只能跟隨政府政策，唯有「慳呢樣、慳嗰樣」盡量節儉。

蘇女士居住樂富公屋多年，對於消息指增加公屋租金，她表示沒有辦法下亦要接受，也要繼續居住。她提到現在生活指數上升，形容「咩都貴」，希望政府如非必要最好不要上調租金，增加壓力。

蘇女士指有看到準備加租的新聞，對消息無奈接受，即使租金上升亦要繼續住下去。（陳巧恩攝）

公屋戶：加幅不算過份 知足最重要

居住公屋的梁女士認為並非每戶公屋住客也是窮困戶，又認為公屋租金對比私人屋苑已經是十分便宜，「知足最重要」，2.04%加幅不算過分，仍可負擔。她稱現時薪金水平上升，管理一個公共屋邨的成本亦隨之上漲，所以兩年一度的租金調整可以彌補高昂開支。不過她說，始終現時物價上升，水費、電費和會費均調整價格，認為政府如非必要民生方面「可以唔加就唔加」。