柴灣簡約公屋逾1700個單位上周五起入伙　何永賢：助劏房戶脫困

房屋局局長何永賢今（29日）在社交平台發文，表示位於柴灣常安街的簡約公屋項目上周五（26日）開始入伙，提供逾1700個單位讓有需要的市民申請入住。何指，有年輕父母向她說，以往他們和子女住在7500元月租的劏房，搬入簡約公屋後居住的負擔大大減輕。



房屋局局長何永賢今（29日）在社交媒體發文，表示位於柴灣常安街的簡約公屋項目上周五開始入伙。（何永賢facebook）

柴灣常安街項目每月租金介乎1340元至3020元

何永賢指，常安街項目單位介乎約14平方米至32平方米，每月租金則介乎1340元至3020元。項目由「創毅物業服務顧問有限公司—博愛醫院聯營」營運，設有便利店、自助洗衣店、溫習室/活動室、流動中醫電動車等。

何永賢引述「上樓」長者：第一次可以住到這麼好的地方

何表示，有一位入住的長者對她說，簡約公屋幫助到不少基層市民，形容「第一次可以住到這麼好的地方」，令她更感受到幫助居於劣質「劏房」市民擺脫困境的意義。

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有年輕父母指搬入簡約公屋後租金負擔大大減輕

何續指，有年輕父母向她說，以往他們和子女住在北角的劏房，約180呎的空間，租金就 須7500元。他們說，搬入簡約公屋後，居住的負擔大大減輕，現時子女亦日漸成長，照顧上沒有那麼吃力，太太打算也找份工作，與丈夫共同養家。