公屋擬加租2.04%　消息：房委會料影響輕微可負擔　不設特別寬免

消息指，兩年一度的公屋租金檢討已完成。據了解，政府建議房委會資助房屋小組委員會根據「公屋住戶入息抽樣統計調查」結果，把公屋租金上調2.04%。若委員會通過，新租金將於今年10月1日生效。



據了解，房委會不建議向公屋租戶提供特別寬免措施，指每戶公屋租戶平均每月上調51元的金額，相信影響輕微，租戶可負擔租金升幅。加租後有四成半、即約30萬公屋租戶每月需多繳30至50元租金。



房委會的年終現金及投資結餘，由本年度的687億元，預計到2029/30年度將跌至352億元，跌幅近五成。（林遠航攝）

據了解，房委會資助房屋小組委員會將於7月23日開會討論調升公屋租金。按兩年一檢的租金檢討結果，去年公屋租戶家庭每月平均收入為26,588元，較2023年的26,057元高出2.04%。因此得出公屋租金加幅為2.04%，每戶增加的租金額介乎10元至128元。

現時全港有超過82萬戶公屋租戶，他們平均每月租金為2,519元，預計今年10月後，平均每戶要多繳51元。其中有45%即約30萬公屋租戶每月需多繳30至50元租金，另有43%租戶每月需多繳超過50元。

過去兩次加租，租戶因租金調整而須繳付的額外租金分別獲寬免12個月及3個月。惟消息指，房委會認為今次增幅溫和，對公屋租戶影響輕微，相信租戶可負擔，因此不建議提供特別寬免措施。消息又指，在2007至2025年期間，家庭收入累計增加了135.7%，而連同按照今次租金檢討結果，公屋租金僅累計增加90.9%。