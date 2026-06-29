退伍軍人病｜患腦腫瘤男瑪嘉烈醫院感染後死亡　衞生署查感染源頭

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，在6月21日至27日期間錄得五宗退伍軍人病個案，包括一宗住院期間感染及四宗社區感染的個案，病人年齡介乎39至78歲，全部均有自身疾病。



其中，該宗院內感染個案涉及一名39歲男子，他於6月2日起因跌倒及頭部受傷而入住瑪嘉烈醫院，其後被發現患有腦部腫瘤並接受手術治療。他於6月16日出現發燒，其胸部X光檢查顯示他有肺炎。院方於6月22日為該病人採集的呼吸道樣本，經中心的公共衞生化驗服務處檢測證實，對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型呈陽性反應。病人其後病情惡化，於6月22日病逝。



由於病人整個潛伏期內（6月6至14日）也在瑪嘉烈醫院留醫，中心認為屬院內感染個案，已聯同機電工程署派員到該醫院進行環境調查，以查找感染源頭。中心已在病人入住過的病房採集了25個水樣本及15個環境樣本，正等候化驗結果。



由於病人整個潛伏期內也在瑪嘉烈醫院留醫，衞生防護中心認為屬院內感染個案。（資料圖片／林振華攝）

死者曾入住腦外科加護病房和深切治療部 院方消毒涉事樓層供水系統

初步調查顯示，病人住院期間曾入住該院的腦外科加護病房和深切治療部。中心已指示瑪嘉烈醫院徹底消毒涉事樓層的供水系統，亦已向醫院提供健康及醫學監察建議，並會繼續密切監察措施執行情況。

此外，53名曾與該病人於同期入住同一加護病房或深切治療部的病人正接受醫學監察，目前未有發現當中有其他人感染退伍軍人病。中心會繼續調查和跟進個案。

瑪嘉烈醫院則指，已在相關病房採取一系列預防及加強感染控制措施，包括：

（一） 停用有關浴室花灑頭；

（二） 為有關水龍頭加裝特定規格的細菌過濾器；

（三） 額外提供經煮沸的水或樽裝蒸餾水讓相關病房之病人自行洗漱。



院方已按既定程序向醫院管理局總辦事處呈報事件，會繼續聯同衞生防護中心一同追查感染源頭。

另有4宗社區感染個案 初步調查顯示屬散發個案

四宗社區感染的退伍軍人病個案詳情如下：

57歲男病人，居於黃大仙區；

74歲女病人，居於南區；

76歲女病人，居於元朗區；及

78歲男病人，居於南區。



​中心正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭和高風險接觸因素。初步調查顯示上述四宗社區感染個案屬散發個案，沒有資料顯示有關個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

今年已錄82宗退伍軍人病個案

截至6月27日，今年錄得82宗退伍軍人病個案。本港於2025年及2024年分別錄得167及135宗退伍軍人病個案。

​中心表示，男性、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染，在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

免疫力弱的人士應：

以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；

避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備；及

如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。



市民應採取以下健康建議：

注意個人衞生；

不要吸煙和避免飲酒；

定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒；

如果食水系統保養妥善，無需安裝家庭式濾水器。由於濾水器容易堵塞而滋生微生物，故不建議使用。若選擇使用濾水器，孔徑大小應為0.2微米或以下，並必須按照製造商的建議定期更換濾芯；

至少每季排走大廈水缸的存水一次，並清洗水缸；

每星期或在使用前為不常使用的出水口（如水龍頭、淋浴噴頭、熱水出水口等）和喉管內有水滯留的地方排水，或沖洗至少一分鐘；

使用和保養家居呼吸道醫療器材時，需諮詢和跟從醫生專業意見，並只可用無菌水（非蒸餾水或水龍頭食水）清洗和注入容器。按照製造商的指示定期清洗及保養器材。清洗或消毒後，應用無菌水、煮沸後剛冷卻的食水，或經0.2微米孔徑濾水器過濾的水沖洗器材。切勿讓器材儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。



如需處理花園土壤、堆肥和培養土：

戴上手套及口罩；

應使用低水壓灌溉花園和堆肥；

慢慢開啓培養土的包裝袋，並確保開口遠離面部；

為盆栽移盆時可將泥土弄濕，以免塵土飛揚；及

避免在通風較差的環境工作，如密封的溫室。



市民可參閱衞生防護中心退伍軍人病專頁、預防退伍軍人病委員會「預防退伍軍人病工作守則」及「適用於樓宇管理的冷熱水系統內務管理指引」；及衞生防護中心防控退伍軍人病的風險為本策略。

此外，由於吸煙和酗酒人士較易感染退伍軍人病，政府呼籲市民不要吸煙和避免飲酒。市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833 183由註冊護士提供接聽服務，為吸煙者進行專業戒煙輔導，並可轉介至多元化的免費戒煙服務。市民亦可瀏覽戒煙專題網頁以獲取更多戒煙相關資訊。衞生署亦為基層醫療服務提供者製作並推廣「飲酒篩查及簡要介入工具」，以便及早識別和協助高危飲酒人士。有關酒精相關危害的資訊，可瀏覽衞生署「活出健康新方向」網站。